В России намерены стимулировать локализацию автомобильных камер и радаров

В Правительстве России готовят изменения, которые должны стимулировать локализацию выпуска автомобильных радаров, лидаров и камер. Инструментом для этого предлагают сделать баллы: именно через них хотят подтолкнуть производство к более глубокой локализации.

Документ 16 ноября разместили на федеральном портале нормативно-правовых актов. По сути, речь идет о механизме, который должен связать стимулы для отрасли с тем, насколько глубоко такие сенсоры для машин выпускают внутри страны. Существующие требования к указанным изделиям учитывают отдельные производственные операции, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Однако они не позволяют в полной мере стимулировать применение широкого спектра российских компонентов.

Проект постановления Правительства направлен на совершенствование требований к локализации производства радаров, лидаров и камер и установление балльной системы оценки выполнения указанных требований. Она предлагает установить в разделе IX «Продукция радиоэлектроники» самостоятельные требования к радарам, лидарам и камерам, предусматривающие оценку локализации их разработки и производства, а также применения российских компонентов с поэтапным ужесточением требований по годам.

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Также предполагается сделать обязательным владение российскими юридическими лицами всех прав на интеллектуальную собственность.

В 140 баллов включены наличие у юридического лица, налогового резидента РФ, прав на конструкторскую и техническую документацию, программное обеспечение. Юрлицо также должно подтвердить локализацию в Российской Федерации проектирования схемотехники, конструкции модуля, топологии печатных плат и встроенного ПО, наличие соответствующих кадров и затрат на их содержание, а также поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату.

Дополнительные баллы предусмотрены за установку в РФ программного обеспечения, сборку, функциональное тестирование и валидацию изделия – по 20 баллов, а также за исполнение каждого условия.

Максимальное суммарное количество баллов за локализацию всех указанных в проекте постановления групп компонентов в составе изделия составляет 100 баллов. Оно учитывает электронную компонентную базу, печатные платы, корпусные детали, а также оптико-механические, передающие и передающие лазерно-оптические системы.

Кроме того, проект постановления предусматривает поэтапное повышение минимального суммарного количества баллов по двум уровням локализации – базовому и повышенному. В рамках базового уровня требований необходимо набрать в 2027–2030 годах не менее 200 баллов, в 2031 году и далее – не менее 210 баллов. Чтобы выполнить повышенные требования к локализации, необходимо набрать в 2027 и 2028 годах не менее 205 баллов, в 2029 и 2030 годах – не менее 220 баллов, в 2031 году и далее – не менее 240 баллов.

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