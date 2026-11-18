Немецкий автоклуб ADAC испытал 16 моделей зимних шин: результаты

Немецкий автоклуб ADAC прогнал через стенд 16 моделей зимних шин в размерности 185/65 R15. Итог вышел обескураживающим: девять образцов удостоились вердикта «неудовлетворительно» либо «совершенно непригодны», и брать их организация категорически не советует. Причем в антирейтинге оказались и покрышки вполне именитых марок.

Что именно проверяли? Поведение на снегу и на льду, а еще на мокром и на сухом асфальте. Логика здесь простая: в Европе снег лежит от силы несколько дней, все остальное время приходится катить по холодному покрытию – сухому или мокрому. Так что упор на асфальтовые дисциплины вполне оправдан нынешним климатом.

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Похвалы дождались только две модели – Continental WinterContact TS 870 и Michelin Alpin 7, обе с оценкой «хорошо». В любых условиях они держатся ровно и уверенно. Правда, Michelin по каждому из показателей чуть-чуть, но отстала от шин Continental.

Твердую «удовлетворительную» оценку заработали Hankook Winter icept RS3, Linglong Sport Master Winter, Optimo Winter Touring OW41, Goodyear UltraGrip Performance 3 и GT Radial WinterPro2 Evo. Кстати, в этой компании нашлось место и китайским покрышкам – в частности, от брендов Linglong и GT.

Остальные шесть моделей – Bridgestone Blizzak LM005, Nokian Tyres Snowproof 2, Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Kumho WinterCraft WP52+ и Viking WinTech NextGen – остались с «неудовлетворительно». Беда в нестабильности: на одном типе покрытия такая шина еще выдаст приемлемый результат, а на другом поведет себя опасно.

О других опасностях, которые подстерегают водителей на дорогах, «За рулем» уже уже рассказывал.

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