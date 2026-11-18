Издание ABW протестировало Geely Monjaro белорусской сборки

Белорусское издание ABW провело тест обновленного Geely Monjaro, который собирают на заводе «Белджи» под Борисовом. Внешне кроссовер теперь можно узнать по решетке радиатора с крупными вертикальными ламелями и измененному бамперу.

С остальных углов машина выглядит почти как прежде – перемены настолько точечные, что без сравнения их легко пропустить.

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Ценник в Беларуси – от 117 900 до 128 900 белорусских рублей. В пересчете это примерно 3,1-3,3 млн российских рублей.

Салон, связь и мультимедиа

Внутри перестройка заметнее: два встроенных экрана уступили место одному отдельно стоящему монитору. Мультимедийная система работает на Flyme Auto.

Впервые у модели появились беспроводной Android Auto и встроенная навигация «Яндекса». Правда, на тесте соединение Android Auto регулярно обрывалось; карта «Яндекса» не выводится на приборную панель, зато подсказки маршрута отображаются.

Доступ в сеть обеспечивает встроенная eSIM от МТС: каждый месяц бесплатно дают 2 ГБ трафика. На кого оформлена «симка» и потребуется ли ее переоформлять при продаже автомобиля, издание не уточняет.

Geely Monjaro

Климатических клавиш стало больше, они снова размещены под дисплеем. Зато кнопку аварийки перенесли на потолок, а бокс между передними сиденьями лишился охлаждения – производитель сэкономил на воздуховоде.

Мотор и слабые места

Под капотом – 2,0-литровый турбомотор. Его отдача выросла с 238 до 245 л.с., крутящий момент – с 350 до 380 Н·м. Коробка, привод и подвеска остались прежними: 8-ступенчатый автомат, полный привод BorgWarner и адаптивные амортизаторы.

Сильнее всего журналистов разочаровала аудиосистема Flyme Sound. Ее 16 динамиков звучат «очень так себе», и такое качество для флагманской модели ABW считает неприемлемым.

Еще один минус – система распознавания знаков. После каждого перезапуска она снова включает звуковые оповещения, поэтому отключать их приходится заново.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.

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