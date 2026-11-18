В «Авито Авто» назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Аналитики «Авито Авто» подвели итоги десяти месяцев 2026 года: интерес к новым кроссоверам и внедорожникам вырос на 17,3% по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Средний чек в этом сегменте держится на уровне 3,7 млн рублей.

Первое место по популярности досталось кроссоверу Haval Jolion со средней стоимостью 2,6 млн рублей. Следом расположились Tenet T7 (2,9 млн рублей), Lada Niva Legend (1,2 млн рублей), Lada Niva Travel (1,6 млн рублей) и Exeed RX (5 млн рублей).

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Замыкают десятку сильнейших Haval M6 (2,2 млн рублей), Tenet T4L и Tenet T4 (оба – по 2,4 млн рублей), Tenet T8 (3,7 млн рублей) и Geely Monjaro (4,9 млн рублей).

Любопытная деталь: ряд моделей на платформе, наоборот, подешевел – минимум на 5% год к году. Сильнее всех сдал позиции Belgee X70 – минус 11,3%, до 2,8 млн рублей. Дальше идут Jaecoo J7 (-6,7%, до 3,2 млн рублей), Jetour Dashing (-5,7%, до 2,9 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (-5,2%, до 4,5 млн рублей).

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