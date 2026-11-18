Эксперт Иянов перечислил пять причин некорректной работы отопителя

С приходом холодов владельцы машин все чаще замечают, что отопитель салона работает не так, как раньше. Причем виноват в этом далеко не всегда сам отопитель.

О причинах рассказал Леонид Иянов, заместитель директора направления механического ремонта автомобильного холдинга «Авилон».

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Антифриз, термостат, радиатор

Начать стоит с охлаждающей жидкости. Когда антифриза в системе не хватает, через радиатор отопителя он проходит хуже, и воздух в салоне греется слабо.

«Первая причина плохой работы печки – недостаточный уровень антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, она хуже циркулирует через радиатор отопителя, и воздух в салоне прогревается слабо. В этом случае важно проверить систему на наличие утечек», – пояснил эксперт.

Второй виновник – термостат. Заклинило его в открытом положении, и мотор будет выходить на рабочую температуру очень долго. Зимой это особенно заметно: даже после продолжительной поездки двигатель может не добраться до нужных значений.

Третья причина – забитый радиатор отопителя. Отложения копятся в нем годами, особенно если антифриз не меняли давно. Теплообмен из-за этого падает, и печка греет ощутимо слабее.

Заслонки, фильтр

Еще один вариант – неисправные заслонки климатической системы. Бывает, что двигатель уже прогрет, а из дефлекторов дует холодом. Тогда стоит проверить заслонку, отвечающую за регулировку температуры, советует Иянов.

Пятая причина – грязный салонный фильтр. Воздух-то идет горячий, но поток слишком слабый. В итоге салон прогревается куда дольше, пояснил специалист.

Хозяева машин обычно ищут поломку в самой печке, хотя корень проблемы нередко кроется в системе охлаждения двигателя. Так что ограничиваться доливом антифриза или заменой фильтра не стоит – нужна диагностика. Тем более если к слабому обогреву добавились скачки температуры мотора или уровень охлаждающей жидкости начал падать.

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