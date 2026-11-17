Глеб Никитин: новая Volga будет таким же российским автомобилем, как ВАЗ-2101

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, насколько будут локализованы автомобили проекта Volga в ближайшем будущем.

«Пока это по сути выпуск модели на основе заимствованных технологий. Но очень важно понимать, что это технологии мирового уровня, а проект предполагает полные права российского производителя на развитие платформы и внедрение собственных инженерных решений. Это модель взаимодействия, которая была реализована с Фордом в Нижнем Новгороде в 30-е и с Фиатом на АВТОВАЗе в 60-е. Вспомните легендарную "копейку": в основе итальянская модель, ставшая абсолютно российским автомобилем», – отметил Никитин.

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В интервью региональному изданию NN.ru губернатор сообщил, что высокого уровня локализации моделей Volga нижегородский завод «ПЛА» сможет достигнуть за два-три года. Уже сейчас осваивается выпуск двигателей и коробок передач, а российские заводы-производители различных компонентов уже получили документацию от китайской стороны, поэтому замещение деталей на российские произойдет «очень быстро», считает Никитин.

Напомним, сейчас «ПЛА», арендующий производственные мощности у Горьковского автозавода, выпускает три модели Volga: кроссоверы К40 (адаптированный клон Geely Atlas) и K50 (Geely Monjaro), а также седан С50 (Geely Preface). Все стартовали в серийной сборке в конце марта 2026 года, а в сентябре были переведены на полный цикл – теперь кузова сваривают и окрашивают в Нижнем Новгороде.

Ранее «За рулем» рассказал, что в октябре спрос на флагманскую Volga K50 вырос вдвое.