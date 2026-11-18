REO Industries раскрыла линейку Runabout: пикапы T4X и T4C, внедорожник S4C

Американский стартап REO Industries возвращает к жизни марку, основанную еще в 1905 году. Его первая линейка Runabout, как выяснилось, строится вокруг предельной простоты, доступной цены и ремонтопригодности. Сложной электронике и дорогим гибридным системам, на которые делают упор современные производители, здесь предпочли иную философию.

За внешний облик всех трех моделей отвечает студия Фрэнка Стивенсона – известного автомобильного дизайнера. В его портфолио первый BMW X5, современные Mini и Fiat 500, а также суперкары Ferrari F430, Maserati MC12 и McLaren P1.

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Все машины семейства получат общую рамную платформу с полным приводом. Двухдверный рабочий пикап Runabout T4X с одинарной кабиной оценят примерно в $21 500 (1,8 млн рублей). У четырехдверного Runabout T4C будет два ряда сидений, ориентировочная цена – $25 000 (2,1 млн рублей). Линейку замыкает компактный внедорожник Runabout S4C примерно за $28 500 (2,4 млн рублей).

Под капотом – атмосферные четырехцилиндровые бензиновые двигатели без непосредственного впрыска топлива. Коробку передач предложат на выбор: 6-ступенчатая механика либо автомат.

Простота чувствуется и в салоне, и в кузове. Основные функции вынесены на физические кнопки и рычаги, а панели кузова и элементы отделки можно снять обычным инструментом менее чем за пять минут. Силовой агрегат, по обещанию REO Industries, рассчитан на 500 000 миль пробега – около 800 000 км.

О том, почему не все готовы променять живой мотор на тишину электрокара, «За рулем» уже рассказывал.

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