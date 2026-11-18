Стоимость электрического кроссовера Jetour TX (Tourer) составила 1,24 млн рублей

В Китае начали принимать заказы на Jetour TX – дебютный электромобиль марки, входящей в структуру Chery. За начальную версию там просят 99,9 тысячи юаней, то есть примерно 1,24 млн рублей.

Для местного рынка новинку прописали как Jetour Tourer. За его пределами, как ожидается, имя останется прежним – TX. Кстати, публике кроссовер показали в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне; после этого минпром КНР выдал разрешение на массовое производство, а еще позже машина добралась до дилерских центров.

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Самая доступная комплектация за 99,9 тысячи юаней (1,24 млн рублей) – это фронтальные и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, задние парковочные датчики, круиз-контроль, 18-дюймовые штампованные диски, четыре динамика и механическая регулировка передних кресел.

Следующая ступень оценена в 109,9 тысячи юаней (1,36 млн рублей). В ней появляются шторки безопасности, встроенный регистратор, система кругового обзора с функцией прозрачного шасси, легкосплавные диски, электропривод кресла водителя с памятью, восемь динамиков и тепловой насос.

За 124,9 тысячи юаней (1,55 млн рублей) покупатель получает комплекс ассистентов Falcon Pilot 500+: под присмотром водителя автомобиль сам перемещается от адреса к адресу в Китае. Плюс к этому – передние парктроники, электропривод багажника, автоматическое управление дальним светом, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод кресла переднего пассажира и обогрев передних сидений.

Предмаксимальное исполнение стоит 126,9 тысячи юаней (1,57 млн рублей). От предыдущего его отличают акустическая система Sony на восемь динамиков, вентиляция и массаж передних сидений, розетка на 220 В и обогрев руля. Ну а самый дорогой TX с ценой 145,9 тысячи юаней (1,81 млн рублей) выделяется системой полного привода, 19-дюймовыми колесными дисками и рейлингами на крыше.

Габариты, салон и техника кроссовера

По классу это компактный электромобиль с несущим кузовом, его точные размеры – 4475 х 1880 х 1700 мм. Относительно Jetour Dashing он на 115 мм короче, на 20 мм уже и на 15 мм выше. Угловатые пропорции кузова роднят новинку с другими машинами T-серии – Jetour T1 и Jetour T2, а круглые элементы оптики установлены и в передней, и в задней части.

Дверные ручки тут традиционные, цветов кузова шесть, дорожный просвет – 200 мм. Двигателя внутреннего сгорания нет вовсе, зато вместо него под капотом предусмотрели отсек для хранения объемом 150 литров. Багажник вмещает 598 литров, а со сложенным задним рядом – 1658 литров. Мест в салоне, разумеется, пять.

Перед водителем – цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, по центру консоли – 15,6-дюймовый сенсорный экран. Мультимедийный комплекс поддерживает Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink.

Начальное исполнение несет единственный электромотор на задней оси с пиковой мощностью 272 л.с. Питает его тяговая батарея емкостью 65,4 кВт·ч, полного заряда хватает на 550 км по циклу CLTC, а до 100 км/ч такой TX разгоняется за 7,5 секунды. Полноприводный вариант добавляет 102-сильный мотор на передней оси: суммарная отдача доходит до 374 л.с., разгон до «сотни» занимает 5,5 секунды, а запас хода с AWD равен 510 км.

О том, как электрические кроссоверы завоевывают рынок, «За рулем» уже рассказывал на примере обновленного Lixiang L6.

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