Новый Lamborghini Temerario Spyder дебютирует 18 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе

Lamborghini готовит к премьере версию суперкара Temerario с открытым верхом.

Официальный тизер на сайте марки не называет модель прямо, но опубликованное изображение явно относится к Spyder. Презентация пройдет 18 ноября в 20:00 по местному времени в Лос-Анджелесе.

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Тизер Lamborghini Temerario Spyder

Прототип новинки уже замечали на дорогах общего пользования и на гоночных трассах. Как и в случае с Gallardo и Huracan, открытая версия появляется примерно через два года после дебюта купе.

Однако есть важное отличие: Temerario Spyder, судя по всему, получил складную металлическую крышу вместо традиционного мягкого верха. Это решение сохраняет силуэт купе и соответствует подходу главных конкурентов – Ferrari 296 GTB и McLaren Artura.

Жесткая крыша тяжелее тканевой, поэтому инженерам, вероятно, пришлось усилить шасси.

Впрочем, серьезных доработок могло и не потребоваться: алюминиевая пространственная рама Temerario более чем на 20% жестче, чем у Huracan. С опущенной крышей водитель и пассажир смогут в полной мере насладиться звучанием 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, который раскручивается до 10 000 об/мин.

Три электромотора помогают двигателю: суммарная мощность силового агрегата составляет 907 л. с., а крутящий момент – 730 Нм, тяга передается на все четыре колеса.

Temerario Spyder – одна из нескольких новинок Lamborghini этого года. Ранее были показаны Revuelto SV, Urus Performante SE и Fenomeno Roadster.

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