Mercedes-Benz представила новые системы помощи водителю

Компания Mercedes-Benz представила новое поколение электронных ассистентов. Часть задач водителя они берут на себя: машина сама перестраивается на магистралях, выбирает нужную полосу, проходит перекрестки и останавливается у светофоров. В отдельных ситуациях руки с руля можно убрать – правда, не всегда и не в любых условиях.

На трассах заработает функция Hands-free Assist. Она позволяет не держать руль при скорости до 130 км/ч. Вместе с ней включается Proactive Lane Change Assist: автомобиль сам начинает и выполняет перестроение – например, чтобы обогнать или заранее занять полосу перед съездом с автомагистрали.

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Для города и движения по всему маршруту предназначен комплекс MB.Drive Assist Pro. Он помогает менять полосы, выбирать направление на перекрестках, поворачивать, тормозить и трогаться на светофорах. Запуск – кнопкой на руле, но только при включенной навигации.

За работу системы отвечают 27 датчиков: десять камер, пять радаров и 12 ультразвуковых сенсоров. Поток данных обрабатывает высокопроизводительный компьютер – до 254 трлн операций в секунду.

Ограничения, рынки и сроки

Полноценным беспилотным управлением новинку Mercedes-Benz не называет. Ответственность за автомобиль остается на водителе: нужно следить за дорожной обстановкой и быть готовым вмешаться в любой момент. Даже если руки не на руле, отвлекаться от дороги нельзя.

Первыми функции получат Германия и США. MB.Drive Assist Pro выйдет на этих рынках в первой половине 2027 года. В Китае похожая система уже доступна на новом Mercedes-Benz CLA.

В декабре 2026 года компания начнет предварительное тестирование технологий с отдельными клиентами в Штутгарте, Мюнхене и Калифорнии. Потом помощники будут постепенно добавлять в разные модели Mercedes-Benz. Владельцы совместимых машин смогут получить их по воздуху – через обновление программного обеспечения. Какие именно модели и сколько будут стоить опции, производитель объявит позже.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Lamborghini отказалась от выпуска электрокаров к 2030 году.

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