В МВД рассказали, за что могут конфисковать машину
В каких ситуациях суд может обратить транспортное средство в доход государства, объяснили в пресс-службе МВД России. Перечень таких случаев привели представители ведомства. Подобная мера, подчеркнули в ведомстве, возможна исключительно в рамках Уголовного кодекса РФ и только на основании обвинительного приговора.
Как пояснили в министерстве, лишиться машины можно за управление автомобилем лицом, уже лишенным прав (статья 264.3 УК РФ). Кроме того, конфискация грозит водителям, повторно севшим за руль в состоянии опьянения, а также тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду или отказ от прохождения медосвидетельствования (статья 264.1 УК РФ).
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Также изъять транспортное средство могут за повторное превышение скоростного лимита на 60–80 и более км/ч, если ранее нарушитель уже был лишен прав за аналогичный проступок, и за повторный выезд на полосу встречного движения (статья 264.2 УК РФ).
В МВД напомнили, что под конфискацией понимается принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства на основании обвинительного приговора.
О других случаях, когда машина становится предметом судебных споров, «За рулем» уже рассказывал.
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