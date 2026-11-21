В МВД перечислили 3 основания для конфискации автомобиля

В каких ситуациях суд может обратить транспортное средство в доход государства, объяснили в пресс-службе МВД России. Перечень таких случаев привели представители ведомства. Подобная мера, подчеркнули в ведомстве, возможна исключительно в рамках Уголовного кодекса РФ и только на основании обвинительного приговора.

Как пояснили в министерстве, лишиться машины можно за управление автомобилем лицом, уже лишенным прав (статья 264.3 УК РФ). Кроме того, конфискация грозит водителям, повторно севшим за руль в состоянии опьянения, а также тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду или отказ от прохождения медосвидетельствования (статья 264.1 УК РФ).

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Также изъять транспортное средство могут за повторное превышение скоростного лимита на 60–80 и более км/ч, если ранее нарушитель уже был лишен прав за аналогичный проступок, и за повторный выезд на полосу встречного движения (статья 264.2 УК РФ).

В МВД напомнили, что под конфискацией понимается принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства на основании обвинительного приговора.

О других случаях, когда машина становится предметом судебных споров, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!