Эксперт Борисов: россияне стали чаще менять старые сигнализации на новые

Штатные и просто отслужившие свое сигнализации российские автомобилисты в 2026-м меняют на современные модели с автозапуском заметно чаще, чем раньше.

Почему? Все дело в цене: на ряд популярных устройств ценник просел на 20-30%. Автозапуск, который еще недавно воспринимался как опция для избранных, теперь по карману куда более широкому кругу водителей, рассказал автоэксперт Дмитрий Борисов .

«В этом году спрос на установку сигнализаций с автозапуском вырос примерно на 50% год к году. Рост спроса главным образом обеспечили владельцы автомобилей старше пяти лет, которые меняют старые охранные системы на новые», - рассказал Борисов.

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По данным эксперта, функция дистанционного запуска двигателя сейчас доступна даже в бюджетных моделях сигнализаций стоимостью 10-15 тысяч рублей. При этом автозапуск существенно облегчает зимнюю эксплуатацию автомобиля, позволяя прогревать двигатель и салон до поездки.

«Пик обращений приходится на осенний сезон: спрос на автозапуск с сентября по декабрь вырастает в полтора-два раза по сравнению с летом. Основной мотив - не защита от угона, а комфорт», - уточнил автоэксперт.

Специалист отдельно предупредил, что экономия на монтаже может обернуться проблемами. Некорректное подключение создаёт риск сбоев электроники. Для современных автомобилей, включая китайские бренды, корректная реализация автозапуска часто требует отдельного модуля обхода штатного иммобилайзера - в некоторых комплектах он предустановлен, в других его приходится докупать.

О том, что в России предлагают упростить оформление тюнинга, «За рулем» уже рассказывал.

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