Land Rover начнет производство электрического Defender в 2027 году

Jaguar Land Rover (JLR) готовит компактный внедорожник Defender к выпуску в 2027 году. Генеральный директор Пи Би Баладжи рассказал об этом журналистам; Autocar приводит его слова.

Топ-менеджер подтвердил, что «Range Rover GT и электрический Defender начнут выпускать в Хейлвуде в следующем году». Сейчас на этом предприятии собирают Range Rover Evoque и Discovery Sport.

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Производственную программу завода, впрочем, придется менять. Discovery Sport снимут с конвейера в ближайшие недели, а позднее в 2027 году его примеру последует Evoque. Освободившиеся мощности займут Range Rover GT и компактный Defender.

Платформа EMA и силовые установки

Новинку, которую журналисты называют Defender Sport, построят на платформе EMA. Гибридная и электрическая установки заявлены, но к концу 2027 года будет готова только полностью электрическая версия – работа над гибридом продолжается.

Официальное название JLR пока не раскрыла. Помимо варианта Defender Sport рассматривается Defender 80: так модель расположится ниже существующих Defender 90, 110 и 130.

Для линейки Defender это первый самостоятельный автомобиль после того, как JLR выделила его в отдельный бренд наряду с Range Rover и Discovery. Длина новинки составит чуть более 4,5 м.

Внедорожные качества и дизайн

Электрической копией нынешнего Defender 90 автомобиль не станет. Платформа EMA с батареей под полом накладывает ограничения на конструкцию: управляющий директор брендов Defender и Discovery Марк Кэмерон предупреждает, что ход подвески и артикуляция колес окажутся меньше, чем у нынешнего семейства. Полный привод при этом сохранится – вероятно, с двумя электромоторами.

Разработка, как говорит Кэмерон, уже продвинулась далеко вперед; автомобиль должен сохранить характерные для Defender качества и серьезные внедорожные возможности. Инженерам еще предстоит найти баланс между аэродинамикой и узнаваемым обликом. Характерный вертикальный силуэт с почти прямыми углами кузова, по его словам, мешает увеличить запас хода электромобиля.

Прототипы электрической модели уже замечали на дорогах Великобритании. Кэмерон подтвердил, что работа над автомобилем находится на продвинутой стадии.

«Моя задача – убедиться, что мы сохраняем ДНК Defender. Иначе мы станем еще одним брендом внедорожников, а их и так много», – отметил топ-менеджер.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Mercedes допустил перенос производства в Венгрию и США.

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