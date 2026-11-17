Автоэксперт Кисенков: после зимней мойки нужно продуть замки и уплотнители сжатым воздухом

Синоптики обещают Москве и Подмосковью морозный и снежный январь.

Снегопады начнутся уже в первых числах месяца, к середине января ночная температура может опускаться до – 15 градусов, а к февралю осадки, вероятно, станут сильнее. В таких условиях на дорогах не избежать гололедицы и снежных заносов – а вместе со снегом на кузов полетят грязь и реагенты. О том, как правильно мыть машину при минусовой температуре, рассказал «Авторадио» автоэксперт Василий Кисенков.

Специалист предупредил, что при мойке автомобиля в мороз главное – не допустить, чтобы оставшаяся вода замерзла в самих механизмах. По его словам, поэтому после мойки в обязательном порядке нужно продуть сжатым воздухом дверные ручки, замки, зеркала, все уплотнители и лючок бензобака, иначе утром можно столкнуться с тем, что двери просто-напросто не откроются.

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Он отметил, что при этом сами уплотнители желательно обработать силиконовой смазкой – так можно продлить срок службы самих уплотнителей и уменьшить вероятность их примерзания. Отдельное внимание, по его словам, стоит уделить тормозам, потому что после мойки туда попадает вода, и желательно также их просушить. Поэтому нужно чуть-чуть проехаться на автомобиле и несколько раз плавно притормозить.

Он также указал, что еще один очень важный момент – это стояночный тормоз: если в механизм попала вода, на морозе колодки могут примерзнуть к диску или барабану, а поэтому после мойки, если оставлять автомобиль на ровной площадке, лучше по возможности не затягивать ручник.

Есть и еще один нюанс, о котором многие забывают: на зимней мойке попросите дополнительно промыть колесные арки и днище. Там больше всего скапливается дорожной соли и грязи, и если смывать их регулярно, металлические детали будут ржаветь заметно меньше.