Эксперт Целиков назвал самые успешные российские бренды, появившиеся в 2026 году

К середине ноября 2026 года автоэксперт Сергей Целиков назвал лидеров по продажам среди новых марок, которые появились на российском рынке в этом году. Его данные показывают, кто из новичков уже нашел своего покупателя, а кто пока только пытается закрепиться.

Самый успешный результат – у Jeland: почти 13 тыс. реализованных автомобилей. Весной он пришел на смену Jaecoo и, по словам Целикова, уже несколько месяцев входит в «десятку» лидеров российского авторынка.

Вторую строчку занимает премиальный Esteo. Продажи стартовали в июле, а к середине ноября в России зарегистрировали порядка 6 тыс. таких машин. В основе модельного ряда – китайские модели премиальных брендов Exeed и Exlantix.

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У Volga с середины лета продано больше 4,3 тыс. автомобилей; в первой половине ноября марка попала в топ-15 российского авторынка. Такой результат, как отметил Целиков, обеспечил кроссовер Volga K50 – аналог Geely Monjaro.

Tenet Plus появился в продаже в сентябре и к середине ноября собрал 2,1 тыс. экземпляров. Целиков назвал это «бодрым стартом». Базу бренда составила китайская линейка Lepas, принадлежащая Chery.

Электромобили и гибриды UMO, созданного EVM Pro и «Яндексом» на базе моделей GAC, подбираются к 2 тыс. проданных машин. Первую модель начали выпускать на заводе «Москвич» в начале года, а в ноябре в продажу вышла вторая – семейный гибридный кроссовер UMO 8, у которого пока чуть больше сотни покупателей.

Две российские марки, по оценке Целикова, пока не разогнались. Электромобиль «Атом» встал на учет в количестве 74 штук, а седан Senat 900 – первая модель представительского бренда Senat и аналог Hongqi H9 – продали в 51 экземпляре.

О том, как меняется спрос на автомобили в России, «За рулем» уже рассказывал.

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