Toyota Fortuner из ОАЭ предлагается под заказ в РФ с ценами от 4,55 млн рублей

Официальный рынок китайских внедорожников в России по-прежнему нельзя назвать большим. На этом фоне покупка уже ввезенного «японца» из ОАЭ или заказ такой машины под себя для многих выглядит вполне практичным вариантом. Самый понятный пример – Toyota Fortuner с рынка ОАЭ: из-за двигателя она легко проходит по льготному утильсбору.

Toyota Fortuner

Если брать новый Fortuner под заказ, а не из наличия, объявления в классифайдах обещают цену от 4 550 000 рублей. В Новосибирске за эти деньги готовы привезти внедорожник в простой комплектации: тканевый салон, пластмассовый руль, климат-контроля нет.

Во Владивостоке за 4 590 000 рублей предлагают заказать версию побогаче. В ней кожаная отделка интерьера, кожаный мульти-руль, климат-контроль, более продвинутая акустика, крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы и третий ряд сидений.

Интерьер Toyota Fortuner

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Под капотом у обеих машин – 147-сильный дизельный турбомотор объемом 2,4 литра. Благодаря этому автомобили можно ввозить с оформлением на покупателя и льготным утилизационным сбором в 3400 рублей, если машина младше трех лет. Трансмиссия – классический шестиступенчатый автомат, привод полный, типа Part-Time, с жестко подключаемым передним мостом.

Подавляющее большинство Fortuner из ОАЭ, которые предлагают к поставке, идут именно с таким силовым агрегатом. Например, в Краснодаре такую машину можно заказать за 4 685 000 рублей, в Кемерово – за 4 790 000, в Воронеже и Калуге – за 4 800 000, в Твери – за 4 850 000, в Санкт-Петербурге – за 4 950 000, а в Самаре – за 5 000 000 рублей.

Предложения с привозом нового Fortuner под заказ есть также в Великом Новгороде, Оренбурге, Волгограде, Уфе, Тюмени и ряде других городов. Если же брать из наличия, цены выше: в Оренбурге за дизельный внедорожник просят 5 150 000 рублей, в Москве минимум 5 300 000, в Красноярске – 5 400 000, в Ижевске – 5 485 000 рублей.

Ранее Toyota Fortuner признавали самым надежным автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) по версии подразделения J. D. Power в Индии и Юго-Восточной Азии. По числу поломок модель показывала лучший результат среди конкурентов – в среднем 53 проблемы на 100 машин, и два года подряд занимала первое место в этом рейтинге.

О том, как не переплатить и не нарваться на мошенников при сделке с автомобилем, «За рулем» уже рассказывал.

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