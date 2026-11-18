Борисов: Спрос на сигнализации с автозапуском в РФ в 2026 году вырос на 50%

В 2026 году российские автомобилисты заметно активнее меняют штатные и старые сигнализации на устройства с автозапуском. Примерно на 50% год к году вырос спрос на их установку – такие данные привел автоэксперт Дмитрий Борисов. Основной прирост, по его информации, дали владельцы машин старше пяти лет.

Главный двигатель этого интереса – ценник. Ряд популярных охранных систем по сравнению с прошлым годом подешевел на 20-30%, и устройства стали доступнее.

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Что касается возможностей, дистанционный пуск двигателя встречается даже у бюджетных сигнализаций за 10-15 тыс. рублей. Зимой такой опции хватает, чтобы до поездки прогреть и мотор, и салон, – эксплуатация машины становится проще.

Осенью, по наблюдениям Борисова, начинается самый горячий период. «Пик обращений приходится на осенний сезон: спрос на автозапуск с сентября по декабрь вырастает в полтора-два раза по сравнению с летом. Основной мотив – не защита от угона, а комфорт», – уточнил Дмитрий Борисов.

Экономить на монтаже, предупредил эксперт, не стоит: ошибки при подключении чреваты сбоями электроники. На современных автомобилях, включая китайские марки, для корректной работы автозапуска часто требуется отдельный модуль обхода штатного иммобилайзера. В часть комплектов его уже ставят, хотя иногда такой модуль приходится докупать.

О кроссовере, который вскоре получит полный привод для зимних дорог, «За рулем» уже рассказывал.

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