АвитоАвто: средняя цена машины в сегменте SUV составила 3,7 млн рублей

Аналитики платформы Авито Авто изучили рынок новых кроссоверов и внедорожников за десять месяцев 2026 года и сравнили результаты с тем же периодом 2025-го.

Оказалось, что интерес россиян к таким автомобилям вырос на 17,3%. Средняя цена машины в этом сегменте составила 3,7 млн рублей.

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Сильнее всего увеличился спрос на технику марки Tenet: он подскочил почти втрое. На 48,1% активнее стали искать Jaecoo; на 42,1% – Belgee, на 39,6% – GAC, а Omoda прибавила 37,4%.

Среди отдельных моделей лидируют по динамике Tenet T7 (рост в 3,6 раза) и Tenet T4 (в 3,3 раза). Также высокий интерес вызвали Hongqi HS3 (в 2,8 раза) и Chery Tiggo 9 (плюс 78,9%). Далее идут Tenet T8, Belgee X70, Lada Niva Travel, Geely Monjaro и Changan UNI-S.

Самым популярным кроссовером за отчетный период стал Haval Jolion со средней стоимостью 2,6 млн рублей. Второе место занял Tenet T7 (2,9 млн рублей), третье – Lada Niva Legend (1,2 млн рублей). В десятку также вошли Lada Niva Travel, Exeed RX, Haval M6, Tenet T4L, Tenet T4, Tenet T8 и Geely Monjaro.

По словам Артема Хомутинникова, руководителя продаж направления «Новые автомобили» в Авито, осенью 2026 года на кроссоверы и внедорожники приходилось более 75% предложений на платформе.

Средняя цена некоторых моделей снизилась минимум на 5% год к году. Сильнее всего подешевел Belgee X70 (на 11,3%, до 2,8 млн рублей). Также снизились цены на Jaecoo J7, Jetour Dashing и Chery Tiggo 9.

На динамику влияет расширение модельного ряда, включая более доступные новинки вроде Tenet T4L, Jaecoo J6 и Belgee X50+.

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