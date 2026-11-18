Chery Tiggo 5x Fastback поступил в продажу в Китае с ценами от 960 тысяч рублей

В Китае начались продажи Chery Tiggo 5x Fastback – купеобразной версии компактного кроссовера Tiggo 5x. За основу взята платформа T1X, а технически машина доводится близкой родственницей глобальному Omoda C5.

Под капотом – турбированный бензиновый двигатель 1.5. Отдача составляет 154 л.с. при крутящем моменте 230 Нм, а в паре с ним трудится вариатор, имитирующий девять фиксированных передач. Расход по циклу WLTC заявлен на уровне 7,3 л на 100 км.

Chery Tiggo 5x Fastback

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Длина новинки – 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм. Колесная база при этом 2630 мм, то есть ровно такая же, как у Omoda 5, с которым модель делит платформу T1X.

Силуэт кузова и изрядная часть интерьера тоже перекликаются с Omoda 5, хотя передок выполнен в собственном стиле. Шасси простое: стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади.

Интерьер Chery Tiggo 5x Fastback

Комплектаций предусмотрено две – Comfort и Luxury. Цены стартуют с 77 900 юаней (960 тысяч рублей), правда, на старте продаж действует акция, по которой машину можно взять от 69 900 юаней (660 тысяч рублей).

О том, как обновляются популярные кроссоверы, «За рулем» рассказывал на примере Lixiang L6.

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