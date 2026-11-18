Трехрядные Hyundai Santa Fe предлагаются в России с ценами от 4,6 млн рублей

Почти 20 лет Hyundai Santa Fe официально продавался в России – теперь эта история закончилась, и кроссовер едет к нам по альтернативным схемам. К середине ноября на крупнейших классифайдах выставлено несколько сотен машин пятого поколения. Все они уже в наличии. Московская компания продает Santa Fe 2023 года выпуска в исполнении для Южной Кореи за 4,6 млн рублей.

Hyundai Santa Fe

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Под капотом у этого экземпляра гибридная установка: 180-сильная бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 литра и электромотор примерно на 65 л. с., встроенный в 6-ступенчатый автомат. В сумме система выдает 235 л. с. Привод полный, с отдельными режимами для сложных дорог.

Комплектация у таких машин, как правило, щедрая: система кругового обзора 360°, проекция на лобовое стекло, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев заднего ряда и руля, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона. Плюс адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, парктроники спереди и сзади, электропривод багажной двери и экраны приборной панели и медиасистемы, заключенные в единый блок.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Бензиновую версию дешевле всего, судя по объявлениям, отдают в подмосковном Красногорске. За автомобиль с 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом там просят 4 800 000 рублей.

Еще на 100 тысяч дороже – 4 900 000 рублей – вариант в подмосковном Жуковском. Здесь под капотом 2,5-литровый атмосферный двигатель на 194 л. с., и коробка с приводом те же: 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Любопытно, что Santa Fe пятого поколения портал TopSpeed признавал самым надежным корейским автомобилем. За надежность модель получила 9 баллов из 10, за безопасность – 8 из 10, за соотношение цены и качества – 8,5 из 10.

Большая часть машин в продаже оснащена 247-сильным мотором. Найти такие можно, например, в Томске, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Стерлитамаке, Нягани, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Пензе.

География вообще широкая: новые Santa Fe есть в Нижнем Новгороде, Ярославле, Магнитогорске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах и многих других городах. Правда, в автосалонах крупных дилерских холдингов цены на эти машины доходят до 6 600 000-6 900 000 рублей.

О том, как в России в целом растет спрос на новые кроссоверы и внедорожники, «За рулем» уже рассказывал.

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