Состоялась российская премьера нового поколения Li L8. Цены – от 10 390 000 рублей

На прошедшей в России живой презентации компания Li Auto официально показала кроссовер Li L8 второго поколения.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Главное изменение – смена концепции: теперь это строго пятиместный автомобиль, где от третьего ряда отказались ради простора сзади и очень вместительного багажника. Его объем составляет 820 литров, а при сложенных спинках второго ряда он вырастает до 2388 литров.

В салоне – кресла с выдвижными оттоманками, подогревом, вентиляцией и массажем. Спереди установлен панорамный 29-дюймовый 6K-экран, для задних пассажиров предусмотрен 21-дюймовый 4K-дисплей, а за звук отвечает аудиосистема мощностью 4720 Вт.

Кузов вырос в длину до 5135 мм, колесная база достигает 3045 мм.

Полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами обеспечивает радиус поворота 5,1 метра, что для машины таких размеров очень удобно в городе.

Силовая установка представляет собой последовательный гибрид мощностью 571 л.с. и разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 4,8 секунды. Батарея емкостью 72,7 кВт·ч поддерживает быструю зарядку 5C и обеспечивает до 353 км хода на чистой электротяге, а общий запас хода по циклу WLTC составляет 1385 км. Бензиновый генератор – это турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра третьего поколения собственной разработки. Комбинированный расход топлива заявлен на уровне 6,5 литра на 100 км.

На официальном сайте Li Auto в России кроссовер предложен в двух богатых комплектациях. Версия Ultra оценена от 10 390 000 рублей, а исполнение Livis – от 11 690 000 рублей.

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– Дизайн экстерьера не удивил – все в привычном для Li стиле. Салон, в общем, тоже. Однако по начинке это серьезный шаг вперед. Если раньше для заведения мастер-аккаунта требовалась китайская симка, то теперь он заводится по электронной почте. Появилась телематика. А также встроенные сервисы Яндекса.

Передний монитор не раздельный, а единый – на 29 дюймов. Задний (он откидывается из потолка) – 21-дюймовый. А еще тут шестизонный климат-контроль! Передние седоки могут выстраивать температуру не только слева/справа, но и вверху/внизу. Задние сиденья поделены в пропорции 40:20:40. У боковых сегментов регулируются длина и угол наклона подушки. Есть и оттоманка. В общем, по комфорту салона Li9 задает новый стандарт в сегменте.

И по конструкции подвески тоже – к поворотной задней оси и пневмостойкам мы уже привыкли. Однако в топ-версии Livis тут используется активная подвеска с компенсацией кренов кузова. При помощи камер и лидаров машина видит состояние дороги и загодя подстраивает жесткость. Опробовать эффективность ее работы пока получилось только на закрытой площадке. Первое впечатление – положительное. Теперь рассчитываем на полноценный тест Li8 – надеюсь, проведем его в ближайшее время.

***

Добавим, что на кроссовер действует заводская гарантия 3 года или 100 000 км пробега (на батарею и электропривод – 8 лет или 160 000 км).

О том, что изменилось у обновленного Lixiang L6, «За рулем» уже недавно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!