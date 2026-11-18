Citroen C5 X в комплектации «Эксклюзив» продается в РФ с ценой от 4,7 млн рублей

Кроссбек Citroen C5 X 2026 года выпуска добрался до России в единственной комплектации – «Эксклюзив».

Citroen C5 X

За такую машину просят 4 699 000 рублей. Если сравнивать с одноименным исполнением 2024 года, прибавка вышла в 200 тысяч – это плюс 4,4%.

Прежнюю версию, кстати, с продажи никто не снимал: она по-прежнему в прайсе за 4 499 000 рублей. На деле минимальная стоимость модели осталась той же, хотя начинка у автомобилей разная.

Различия в оснащении есть, и заметные. Новая версия щеголяет 18-дюймовыми легкосплавными дисками вместо 19-дюймовых, получила красные декоративные накладки на кузове и черную крышу уже в стандарте, а сиденья отделаны комбинацией перфорированной искусственной кожи с темно-серыми вставками на центральной панели. Палитра тоже поменялась: вместо серого Platinum Grey появился синий Eclipse Blue, зато доплату за белый перламутр Blanc Nacre брать перестали.

Интерьер Citroen C5 X

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Технику французы трогать не стали. Место под капотом сохранил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 175 л. с., пару которому составляет классический 8-ступенчатый автомат, а привод возможен только передний.

Что до оборудования, то в списке числятся фронтальные и передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией экстренной остановки, система мониторинга слепых зон, мультируль, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, электропривод и бесконтактное открывание багажника, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, а также подогрев, вентиляция и массаж передних сидений.

Отдельно стоит упомянуть мультимедийную часть: 12-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay, HiFi-акустика с восемью динамиками и сабвуфером, цифровая приборная панель с 7-дюймовым дисплеем, проекция на лобовое стекло, система кругового обзора с омывателем задней камеры, передние и задние датчики парковки и люк с электроприводом.

О том, как обновился другой популярный кроссовер, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!