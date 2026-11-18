Роман Тимашов: осенью коррозия быстрее всего поражает днище, пороги и арки колес

Осенью кузов машины оказывается под тройным ударом: сырость, скачки температуры и уличная грязь. Именно в эту пору, как рассказывает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, коррозия набирает обороты особенно резво. Что происходит с металлом и где искать первые тревожные сигналы?

Механизм разрушения Тимашов описывает без прикрас.

«Влага, перепады температуры и дорожная грязь ускоряют коррозию кузова. Вода – хороший проводник ионов, активно запускающая процесс химической коррозии. Перепады температур разрушают лакокрасочное покрытие, фактически разрывая его», – пояснил он.

Добраться до металла воде помогают микротрещины в покрытии. Через них она проникает внутрь и запускает коррозионный процесс.

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Дорожная грязь тоже вносит свою лепту. В ней, как уточняет эксперт, содержатся химические компоненты: смешиваясь с влагой, они образуют электролитическую среду, которая плохо влияет на лакокрасочное покрытие.

Где искать ржавчину и как защитить кузов

Первыми сдают позиции элементы, которые постоянно контактируют с агрессивной средой. «Первыми страдают элементы, которые часто соприкасаются с воздействием агрессивной среды – днище, пороги, арки колес. На втором месте крылья, рамка ветрового стекла, капот. Скрытые поверхности, швы, стыки, тоже могут иметь ускоренные очаги коррозии», – предупредил Роман Тимашов.

Заметить зарождающуюся коррозию можно по нескольким признакам: вздутию краски (появлению пузырей), ее отслоению, рыжему налету и изменению жесткости металла.

Для защиты кузова эксперт советует регулярно мыть и просушивать машину, обрабатывать лакокрасочное покрытие защитными полиролями, а на скрытые поверхности и места, подверженные механическому воздействию, наносить антикоррозийные составы.

Спасти кузов от внешних ударов, считает Тимашов, помогут пленка, подкрылки и брызговики. Плюс не стоит забывать про очистку водостоков и дренажных отверстий – листья и прочий мусор лучше убирать вовремя.

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