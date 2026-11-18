«Автостат»: дилеры ждут 130-140 тысяч продаж новых авто в ноябре

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре, по оценкам участников рынка, составят от 130 до 140 тысяч единиц.

Это примерно соответствует уровню октября или незначительно его превышает. Такой прогноз агентству «Автостат» озвучила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, до конца 2026 года ситуацию на рынке будут определять стоимость заемных средств, решения по ключевой ставке, ожидание январской индексации утильсбора, а также новая волна господдержки.

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Генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко придерживается иной точки зрения на влияние госпрограмм. Он отмечает, что наличие или отсутствие такой поддержки сказывается только на одном бренде, Lada, и затрагивает довольно узкий сегмент. Поэтому существенных провалов в ноябре относительно декабря ждать не стоит, особенно если говорить об общем рынке.

По его прогнозу, ноябрь и декабрь повторят объемы октября или даже несколько их превысят. Решающую роль сыграют текущий естественный спрос и сезонность.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников добавляет, что в ноябре на спрос продолжат влиять стоимость машин и доступность кредитования. Потребность в обновлении автомобиля сохраняется, но многие покупатели осторожнее подходят к крупным расходам и ищут более выгодные условия. Поэтому в ноябре ожидается сдержанная динамика по сравнению с октябрем. Многое будет зависеть от активности производителей и дилеров, наличия автомобилей на складах и параметров кредитных программ. Без расширения доступных инструментов финансирования существенного дополнительного импульса спросу пока ждать сложно.

О том, как в ноябре сокращались продажи машин в России, «За рулем» уже рассказывал.

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