На международной выставке сельскохозяйственной отрасли «ЮгАгро» компания «Газпромнефть — смазочные материалы» представила моторное масло G-Profi SGE 40 MA для стационарных газопоршневых двигателей.

Продукт ориентирован на применение в энергетических комплексах, которые снабжают электроэнергией и теплом промышленные объекты и сельскохозяйственные предприятия. Среди потенциальных потребителей — тепличные хозяйства, где стабильная подача энергии напрямую связана с производственными показателями и возможностью выращивать овощи в течение всего года.

Газопоршневые установки, размещенные на территории предприятий, дают возможность создавать автономные энергоцентры. Они обеспечивают тепличные комплексы собственными источниками электричества и тепла, позволяя уменьшить зависимость от внешних энергосетей и контролировать энергетические расходы. Это особенно актуально в холодное время года, когда для поддержания условий выращивания растений требуется дополнительное освещение. При этом углекислый газ, выделяемый в процессе работы двигателей, может применяться в теплицах для обогащения воздуха и стимулирования роста растений.

По словам начальника департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ» Андрея Спирина, собственная генерация позволяет аграриям управлять энергоснабжением, одновременно повышая требования к надежности техники.

«Мы рассматриваем специализированные смазочные материалы как значимую часть технологической инфраструктуры агробизнеса. Наша компания предлагает российские решения, разработанные с учетом реальных условий эксплуатации и требований двигателей, что помогает обеспечивать бесперебойную работу оборудования», – заявил Спирин.

Разработка G-Profi SGE 40 MA выполнена специалистами с применением синтетических базовых масел собственного производства и актуального пакета присадок. Благодаря этому продукт отличается высокой устойчивостью к окислению и подходит для эксплуатации в газопоршневых двигателях, использующих в том числе газовое топливо с повышенным содержанием серы. Отдельное внимание при создании масла уделено требованиям современных установок китайских производителей.

Для газопоршневого оборудования европейского производства в ассортименте компании предусмотрено масло G-Profi SGE Premium 40. Оно рассчитано на эксплуатацию в современных стационарных двигателях с поршнями из алюминия и стали. Состав обеспечивает защиту от окисления и образования отложений, помогает поддерживать чистоту внутренних компонентов двигателя и уменьшать их износ. Это позволяет сохранять стабильность работы установок в условиях высоких температур и нагрузок, а также увеличивать периодичность замены масла и оптимизировать расходы на техническое обслуживание.

Для объектов, не подключенных к централизованным электросетям, надежность применяемых смазочных материалов становится важным условием бесперебойной работы. Удаленность таких площадок зачастую усложняет проведение сервисных мероприятий, поэтому подбор масла должен учитывать конструкцию двигателя, характеристики используемого топлива и режим эксплуатации. Это помогает снизить вероятность незапланированных остановок и поддерживать эффективность энергетического оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» разработала масло для газопоршневых двигателей.