«ТАИФ-НК» планирует строить новый комплекс по производству бензинов АИ-92 и АИ-95

Нефтехимический холдинг «ТАИФ-НК» инвестирует 93,7 млрд рублей в строительство нового комплекса по производству бензина.

Комплекс расположится в Нижнекамске рядом с действующим производством «ТАИФ-НК» и будет заниматься выпуском бензинов АИ-92 и АИ-95 экологического класса К5, а также сжиженных углеводородных газов. На площадке планируют создать 170 рабочих мест, запуск намечен на четвертый квартал 2032 года.

Интересный нюанс: в качестве высокооктанового компонента для производства бензина компания намерена использовать биоэтанол.

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Этанол планируется выпускать на еще одном новом производстве в Нижнекамской промзоне – этот проект оценивают в 74 млрд рублей, а начать выпуск собираются в четвертом квартале 2033 года. Заметим, что на данный момент в России нет полноценного производства автомобильного топлива из смеси бензина и этанола.

Оба проекта находятся в предынвестиционной стадии, их параметры будут уточняться при проектировании. Но в целом идея уже получила поддержку на уровне правительства Республики Татарстан.

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