Li Auto завершает продажу одной из своих моделей в РФ
Компания Li Auto (Lixiang) планирует завершить продажи Li L7 на российском авторынке.
Об этом стало известно в ходе московской презентации модели Li L8 второго поколения. На этот среднеразмерный кроссовер уже объявлены российские цены. Что касается L7, то он с отечественным авторынком попрощается. Причины такого решения опубликовавший новость источник не называет. Но отметим, что дело может быть в исключении внутреннего каннибализма в модельном ряду: «седьмая» и «восьмая» модели теперь довольно близки.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
А именно – L8 стал строго пятиместным (в первом поколении располагал шестью местами), а по габаритам он ненамного крупнее L7, имея при этом более вместительный багажник. Цена в России – от 10,4 млн рублей.
Кроме того, рассказывая о планах по развитию модельного ряда, представители китайского бренда раскрыли еще одну грядущую новинку: анонсировано скорое появление в России «младшего» L6, уже стартовавшего на рынке Беларуси.
Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этой модели.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте