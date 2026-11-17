Кроссовер Li L7 в ближайшее время покинет автомобильный рынок России

Компания Li Auto (Lixiang) планирует завершить продажи Li L7 на российском авторынке.

Об этом стало известно в ходе московской презентации модели Li L8 второго поколения. На этот среднеразмерный кроссовер уже объявлены российские цены. Что касается L7, то он с отечественным авторынком попрощается. Причины такого решения опубликовавший новость источник не называет. Но отметим, что дело может быть в исключении внутреннего каннибализма в модельном ряду: «седьмая» и «восьмая» модели теперь довольно близки.

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А именно – L8 стал строго пятиместным (в первом поколении располагал шестью местами), а по габаритам он ненамного крупнее L7, имея при этом более вместительный багажник. Цена в России – от 10,4 млн рублей.

Пока Li L7 еще можно купить в РФ – цены от 8,2 до 11,2 млн рублей

Кроме того, рассказывая о планах по развитию модельного ряда, представители китайского бренда раскрыли еще одну грядущую новинку: анонсировано скорое появление в России «младшего» L6, уже стартовавшего на рынке Беларуси.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этой модели.