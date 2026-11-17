Бренд Avior раскрыл внешность новинки для бездорожья и объявил о премьере в январе

Компания Avior обнародовала первые снимки нового пикапа, эскиз которого демонстрировался ранее.

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Расширение линейки означает выход бренда в сегмент повышенной проходимости. Ранее в беседах с представителями компании многие потенциальные покупатели говорили, что хотели бы видеть в ассортименте автомобили для бездорожья.

Зам. генерального директора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов отметил, что новый пикап представляет собой универсальный автомобиль на каждый день для людей с различными интересами и образом жизни. По его словам, на нем можно отправиться в семейное путешествие, выбраться с детьми на природу, поехать на рыбалку или провести выходные за городом.

При этом машина подходит и для повседневных задач: поездок по городу, перевозки крупногабаритных покупок или помощи близким при переезде.

Технические характеристики новинки раскроют в январе.

Справка

Avior выпускает одноплатформенные автомобили Maxus, произведенные SAIC Motor Corporation, китайским автопроизводителем и одним из крупнейших игроков мирового авторынка.

Сейчас у марки насчитывается 16 дилерских центров, а еще три ожидают открытия в ближайшее время.

Бренд наиболее известен моделью Avior V90, в Европе именуемой Maxus и базирующейся на платформе SAIC Motor. Считается аналогом Ford Transit, в конкурентах – VW Transporter и ГАЗ Газель NN.

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