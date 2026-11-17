Toyota Harrier в комплектации Z Leather Package продают в РФ за 5,3 млн рублей

Когда на одной чаше весов оказываются Toyota из альтернативных поставок, а на другой – «китаец» с гарантией, покупатель по привычке вспоминает RAV4. Между тем, в том же классе есть Harrier. Надежность он не растерял, зато обзавелся массой необычных решений – от «седловидной» центральной консоли до цифрового зеркала, которое умеет работать видеорегистратором.

Toyota Harrier

Объявления в классифайдах изучили «Автоновости дня». Выяснилось: новенький Harrier из наличия реально забрать во Владивостоке. Конкретно этот экземпляр – 2026 года выпуска, в исполнении Z Leather Package, с правым расположением руля, и ценник на нем – 5 290 000 рублей.

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Оснащение внушительное. Передние кресла получили электропривод, вентиляцию и подогрев, интерьер отделан натуральной кожей, есть мультируль с подогревом, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Плюс к этому – акустика JBL с девятью динамиками, система кругового обзора, датчики света и дождя.

Боковые зеркала тоже с электроприводом и подогревом, багажник открывается электроприводом и сенсором, спереди и сзади стоят парктроники. Крыша – электрохромная панорамная. Штатный видеорегистратор, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя и полностью светодиодная оптика, разумеется, в комплекте.

Интерьер Toyota Harrier

Обычно такие кроссоверы идут с комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense. В него входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, контроль полосы движения, автоматическое переключение дальнего света, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Минимум два новых Toyota Harrier 2026 года производства во Владивостоке готовы привезти под заказ. Версия без пакета Leather Package оценена в 4 000 000 рублей. Второй кроссовер, уже с этим пакетом, доступен для заказа за 4 855 000 рублей – прибытие машины ждут в конце ноября.

Для сравнения: новые RAV4 последнего поколения, которые теперь массово везут в Россию из Китая, в октябре на классифайдах стоили примерно от 3 900 000 рублей. В отдельных городах цены на них доходили до 4 780 000 рублей.

Силовой агрегат у всех предлагаемых Harrier один – 2,0-литровый атмосферник M20A-FKS на 170 л. с. и 203 Нм крутящего момента. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор Direct Shift-CVT с «механической» первой передачей. Привод – передний, хотя, в целом, у Harrier бывают и полноприводные версии.

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