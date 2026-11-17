Названы плюсы и минусы обновленного Geely Monjaro белорусской сборки
Обновленный Geely Monjaro, который выпускают на заводе «Белджи» под Борисовом, взяло на тест белорусское издание ABW. Снаружи кроссовер теперь узнается по другой решетке радиатора с крупными вертикальными ламелями, да и бампер переработали. С прочих ракурсов перемены почти незаметны – на парковке новинку от прежней версии отличит не каждый.
Цена вопроса – от 117 900 до 128 900 белорусских рублей. В российских деньгах это порядка 3,1-3,3 млн.
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Салон и мультимедиа Geely Monjaro
Самое интересное спрятано внутри. Два встроенных дисплея убрали, вместо них поставили один отдельностоящий монитор, а мультимедиа перевели на операционную систему Flyme Auto.
Впервые у этой модели появились беспроводной Android Auto и встроенная навигация «Яндекса». Правда, на тесте соединение с телефоном регулярно отваливалось. Карта на приборную панель не выводится, зато подсказки по маршруту водитель видит.
Доступ в сеть обеспечивает встроенная eSIM от оператора МТС: каждый месяц бесплатно начисляют 2 ГБ трафика. На кого оформлена «симка» и придется ли ее переоформлять при продаже машины, в материале не уточняется.
С климатом стало удобнее – клавиш прибавилось, и они вернулись под дисплей. Зато кнопку «аварийки» перенесли на потолок, а бокс между передними сиденьями больше не охлаждается: на воздуховоде сэкономили.
Мотор, подвеска и слабые места
Под капотом стоит 2,0-литровый турбомотор. Его отдача выросла с 238 до 245 л.с., крутящий момент – с 350 до 380 Н·м. Восьмиступенчатый «автомат», полный привод BorgWarner и адаптивные амортизаторы остались теми же.
Сильнее всего журналистов разочаровала аудиосистема Flyme Sound. Ее 16 динамиков звучат «очень так себе», и такое качество звука во флагмане автор называет неприемлемым.
Еще один минус – система считывания знаков. После каждого перезапуска она снова включает звуковые оповещения, так что отключать их приходится заново всякий раз.
О том, как в России встретили другой флагманский кроссовер из Китая, «За рулем» уже рассказывал.
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