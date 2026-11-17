ABW протестировало Geely Monjaro белорусской сборки, цены от 3,1 млн рублей

Обновленный Geely Monjaro, который выпускают на заводе «Белджи» под Борисовом, взяло на тест белорусское издание ABW. Снаружи кроссовер теперь узнается по другой решетке радиатора с крупными вертикальными ламелями, да и бампер переработали. С прочих ракурсов перемены почти незаметны – на парковке новинку от прежней версии отличит не каждый.

Цена вопроса – от 117 900 до 128 900 белорусских рублей. В российских деньгах это порядка 3,1-3,3 млн.

Geely Monjaro

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Салон и мультимедиа Geely Monjaro

Самое интересное спрятано внутри. Два встроенных дисплея убрали, вместо них поставили один отдельностоящий монитор, а мультимедиа перевели на операционную систему Flyme Auto.

Впервые у этой модели появились беспроводной Android Auto и встроенная навигация «Яндекса». Правда, на тесте соединение с телефоном регулярно отваливалось. Карта на приборную панель не выводится, зато подсказки по маршруту водитель видит.

Доступ в сеть обеспечивает встроенная eSIM от оператора МТС: каждый месяц бесплатно начисляют 2 ГБ трафика. На кого оформлена «симка» и придется ли ее переоформлять при продаже машины, в материале не уточняется.

Интерьер Geely Monjaro

С климатом стало удобнее – клавиш прибавилось, и они вернулись под дисплей. Зато кнопку «аварийки» перенесли на потолок, а бокс между передними сиденьями больше не охлаждается: на воздуховоде сэкономили.

Мотор, подвеска и слабые места

Под капотом стоит 2,0-литровый турбомотор. Его отдача выросла с 238 до 245 л.с., крутящий момент – с 350 до 380 Н·м. Восьмиступенчатый «автомат», полный привод BorgWarner и адаптивные амортизаторы остались теми же.

Сильнее всего журналистов разочаровала аудиосистема Flyme Sound. Ее 16 динамиков звучат «очень так себе», и такое качество звука во флагмане автор называет неприемлемым.

Еще один минус – система считывания знаков. После каждого перезапуска она снова включает звуковые оповещения, так что отключать их приходится заново всякий раз.

О том, как в России встретили другой флагманский кроссовер из Китая, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!