Range Rover Sport 2026 года предлагается в РФ с ценами от 15,72 млн рублей

На московских площадках разом всплыло несколько объявлений о продаже внедорожников Range Rover Sport 2025-2026 модельного года, попавших в страну по параллельному импорту. Ценник – от 15,72 до 18,79 млн рублей.

Все машины стоят в Москве и числятся новыми: на российский учет их прежде не ставили. По сути, классическая история для параллельного импорта – по бумагам автомобиль свежий, хотя кое-кто из этих экземпляров успел намотать за границей вполне солидный километраж.

Land Rover Range Rover Sport

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Дешевле всех отдают Range Rover Sport 2026 года – 15 720 000 рублей. Правда, на одометре 117 000 км, и это рекорд в списке: практически год полноценной эксплуатации еще до ввоза в страну. Зато по цене лот заметно ниже остальных.

Остальные предложения выглядят посвежее: у самых массовых вариантов 2026 года на счетчике 16 500 км, а просят за них 18 380 000 рублей.

Три экземпляра по 18 790 000 рублей прошли по 29 500 км. Есть и машина 2025 года – 18 330 000 рублей при том же пробеге.

Разница между самым дешевым и самым дорогим лотом перевалила за 3 млн рублей. Складывается она прежде всего из пробега и комплектации.

Интерьер Land Rover Range Rover Sport

Само по себе количество объявлений – уже сигнал. Land Rover ушел из России в 2022 году, и Range Rover Sport с тех пор добирался до покупателей только через параллельных импортеров, причем свежие машины появлялись эпизодически. Теперь же модель вернулась на рынок партией, да еще и в самом актуальном, 2026 модельном году.

Для сравнения: официальные цены прошлых лет на Range Rover Sport в базовой комплектации стартовали чуть ниже 10 млн рублей. Логистика, растаможка и наценка продавца поднимают старт до 15,7 млн – причем за автомобиль с серьезным пробегом, а не за нулевой из салона.

Покупателю такого внедорожника стоит внимательно сверять оснащение, происхождение и реальную историю: отсутствие записи в российском реестре не гарантирует, что машину не эксплуатировали. Разброс пробега от 16 500 до 117 000 км в пределах одной «новой» партии – лучшее тому подтверждение.

Про другие странные находки в объявлениях о продаже автомобилей «За рулем» уже рассказывал.

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