Машину могут забрать навсегда: за какие нарушения суд конфискует автомобиль?
Лишиться машины водитель рискует не только за повторную езду в нетрезвом виде. В пресс-службе МВД РФ перечислили несколько составов, при которых суд вправе конфисковать транспортное средство. Речь идет исключительно об уголовных делах: изъятие происходит на основании обвинительного приговора.
Один из сценариев прописан в статье 264.3 УК РФ. Он касается тех, кто уже был лишен водительского удостоверения, но снова сел за руль. В такой ситуации автомобиль может отойти государству.
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Еще одно основание – пьяное вождение при наличии прежнего административного наказания. Если водителя уже привлекали за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования, дело квалифицируют по статье 264.1 УК РФ. Тогда конфискация тоже возможна.
Скоростной режим – отдельная история. За повторное превышение на 60-80 км/ч и больше машину могут забрать у того, кого ранее уже лишали прав за аналогичное нарушение. Причем это не единственный «скоростной» риск: конфискация предусмотрена и за повторный выезд на встречную полосу. Оба случая в МВД относят к статье 264.2 УК РФ.
Что вообще означает конфискация? В министерстве напомнили: это принудительное и безвозмездное изъятие имущества. По обвинительному приговору автомобиль обращается в собственность государства – владельцу его уже не вернут.
О том, почему после зимней мойки машина может не открыться, «За рулем» уже рассказывал.
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