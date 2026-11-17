В КНР стартовали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 5x High-Energy

Модель, которую в России знают как Omoda C5, прошла обновление и запустилась на китайском авторынке.

По сути, это точечный фейслифт: модель полностью сохранила не только колесную базу (2630 мм), но и габариты (4400 / 1830 / 1588 мм), приобретя чуть больше черных акцентов в передней части кузова.

Зато пятиместный салон обзавелся парой сдвоенных 10,25-дюймовых экранов – блок диагональю 20,5" именуется Nebula, управляется системой Lion 5.0 AI и отвечает как за цифровую приборку, так и за все мультимедийные функции.

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Еще поменялся селектор трансмиссии, а вот цвет салона теперь исключительно черный – варианты с серо-синей отделкой отныне недоступны. Под капотом – 1.5 турбо мощностью 156 л.с. в паре с вариатором, передающим момент сугубо на переднюю ось.

На домашнем рынке Chery Tiggo 5x High-Energy (он же – Omoda C5) уже доступен к покупке по ценам от 77,9 до 83,9 тысячи юаней без учета скидок – это примерно 0,96-1,03 млн рублей... Напомним, в России дореформенная Omoda C5 получила местную «прописку» как Jeland C5 – вполне возможно, что вышеописанные обновления со временем доберутся и до конвейера «АГР» (экс-Volkswagen) в Калуге.

Ранее «За рулем» рассказал, что у Jeland J6 (одноименный Jaecoo питерской сборки) появилась новая версия.