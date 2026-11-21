Игорь Серебряков: не стоит регулярно ездить зимой с почти пустым топливным баком

Зима уже не за горами, а в это время автомобиль подвергается нагрузкам, которые незнакомы ему в теплое время года: мороз, реагенты, влага в механизмах. Но если одни поломки неизбежны, то другие водители провоцируют собственными руками — точнее, привычками.

О том, почему примерзают тормозные колодки, чем опасен длительный прогрев на месте и какие простые действия накануне вечером помогают избежать дорогостоящего ремонта, мы поговорили с экспертом.

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Мнение эксперта

Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК АвтоСпецЦентр:

– Бывает, зимой автовладельцы сталкиваются с примерзанием тормозных колодок. Проблема возникает из-за того, что в мороз после мойки или оттепели влага в суппортах замерзает, и колодки смерзаются с тормозным диском. Это приводит к тому, что автомобиль не может тронуться с места, для его перемещения требуется эвакуатор, а для ремонта – разборка тормозных механизмов.

Помогает просушка тормозов после мойки короткой поездкой с несколькими плавными торможениями. Не стоит в таких случаях поливать колодки горячей водой, это создаст резкий перепад температур, который может деформировать тормозной диск.

Эксперт рассказал и о некоторых других привычках автомобилистов также могут привести к преждевременному износу и поломкам авто. Например, длительный прогрев двигателя на месте с включенной на максимум печкой: коробка передач при этом практически не прогревается, а в выхлопной системе может скапливаться конденсат.

Не менее вредно резкое ускорение и торможение на непрогретом двигателе, особенно в мороз: повышенная нагрузка в этот момент ускоряет износ деталей. Также не стоит регулярно ездить зимой с почти пустым топливным баком. Это может привести к перегреву топливного насоса, который охлаждается проходящим через него бензином.

Автовладельцы могут избежать поломок автомобильных систем, если будут выполнять ряд простых действий. Следует очищать колесную арку от налипшего мокрого снега после поездок, регулярно обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой, а также не оставлять на ночь машину с полупустым топливным баком, в котором может образоваться конденсат.

Ремонт автомобиля после неправильной эксплуатации в мороз обходится в разы дороже профилактики: замена тормозных дисков и колодок стоит от 15-20 тыс. рублей, вызов эвакуатора – от 5 тыс. рублей.

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