ОСАГО без визита в офис: полис можно будет оформить на Госуслугах, но есть нюанс
Оформлять ОСАГО скоро можно будет прямо на «Госуслугах»: соответствующий законопроект согласовали Правительство, Банк России и Минцифры. Об этом на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству» сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
Как все устроено? Автовладелец заходит на портал, выбирает страховую компанию и оплачивает полис. Правда, по максимальной ставке. Зато отказать в заключении договора страховщик в таком случае уже не сможет.
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Возможность купить ОСАГО подешевле, впрочем, сохраняется. Для этого водителю нужно обратиться напрямую в страховую компанию – там условия и стоимость можно обсудить.
Смирнов пояснил: при оформлении через «Госуслуги» полис продадут по максимально возможной цене, поскольку страховщик не участвует ни в выборе условий, ни в согласовании стоимости.
Проверкой данных и оформлением договора займется Национальная страховая информационная система (НСИС) – дочерняя структура Банка России, где хранятся сведения обо всех полисах ОСАГО.
Есть и еще один плюс, по словам представителя ЦБ: новый механизм должен обеспечить доступность страхования, когда сайт конкретной страховой компании работает с перебоями.
Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2026 года в России заключили 59,7 млн договоров ОСАГО на общую сумму 295 млрд руб. По количеству полисов это в 1,38 раза больше, а по объему страховых премий – на 24,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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