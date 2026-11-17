Предприятие BYD в Узбекистане освоило производство доступного кроссовера Yuan Up

Завод концерна BYD в Узбекистане запустил серийное производство бюджетной модели кроссовера – Yuan Up.

Надо отметить, что у модели две модификации – гибридная и электрическая. И вторую, несмотря на запуск узбекистанского производства, будут продолжать импортировать из Китая, причем в увеличенных объемах.

Дело в том, что ранее на фоне подорожания топлива и последующего роста спроса на электромобили и гибриды импортные Yuan Up у дилеров марки закончились – заказанную машину приходилось ждать по три месяца.

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BYD Yuan Up – это компактный кроссовер с габаритами 4330 / 1830 / 1675 мм и колесной базой 2620 мм. В гибридной модификации он комплектуется связкой 1,5-литрового атмосферника с отдачей в 98 л.с. и электромотора на 197 л.с., приводящего переднюю ось. Совокупный запас хода – около 1100 км, а на чистом электричестве машина может преодолеть 110 км.

У электрической версии «зеленый» запас хода достигает 401 км, а отдача единственного электромотора составляет 177 л.с. и 290 Нм. При этом Yuan Up – доступная модель: в Узбекистане любая из версий обходится в 266,7 млн сумов, то есть около 1,83 млн рублей... Увы, предприятие BYD Uzbekistan Factory в Джизаке пока не поставляет автомобили в Россию. Как думаете, была бы у нас востребована такая машинка?

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