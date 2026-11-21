Fiat Topolino превратили из микрокара в премиальный электромобиль

Бельгийское ателье Cavalier Automotive, известное отделкой интерьеров самолетов и автомобилей представительского класса, взялось за доработку компактного Fiat Topolino.

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Итальянский электромалыш, который вместе с Opel Rocks-E и Citroen Ami составляет тройку городских микрокаров, теперь может похвастать убранством, больше подходящим дорогому седану.

Сиденья получили обивку с ромбовидной прострочкой, контрастными швами и подогревом. Рулевое колесо, дверные карты и даже характерные дверные ремешки-ручки обтянуты итальянской кожей наппа, а уюта добавляют коврики из натуральной шерсти. За доплату доступны потолок из алькантары, аудиосистема, мультимедиа с 3,7-дюймовым сенсорным дисплеем, контурная подсветка и подстаканники.

Снаружи автомобиль выделяют 13 базовых цветов для двухцветной окраски, надписи Cavalier и кованые диски. Опциональная крыша Smart Glass по нажатию кнопки меняет прозрачность. Но главное – инженерные доработки: перепрограммирование блока управления позволяет разгоняться до 70 км/ч и выдавать до 10 кВт вместо штатных 6 кВт. Вторая тяговая батарея удваивает емкость до 10,8 кВт·ч и увеличивает запас хода до 150 километров. Есть даже автономный дизельный отопитель Webasto мощностью 2 кВт.

Удовольствие недешевое: стандартный пакет стоит 12 000 евро, с опциями – около 20 000 евро, плюс 9 990 евро за сам автомобиль. Впрочем, как говорится, хороший вкус требует вложений.

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