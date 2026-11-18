Китайские автомобили: гибридный кроссовер Li L6 появится в РФ до конца года

Прошедший обновление гибридный кроссовер Li Auto (Lixiang) L6 стартует на российском авторынке уже в декабре 2026 года.

Об этом стало известно в ходе презентации старшей модели Li L8 в Москве, где представители китайского бренда озвучили планы по развитию модельного ряда. Напомним, после обновления Li L6 чуть прибавил в габаритах – 4935 x 1960 x 1735 мм при колесной базе 2920 мм – и получил батарею увеличенной на 40% емкости. Теперь она составляет 51 кВт·ч, что дает электрический запас хода 300 км, а совокупный – 1250 км.

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Кроме того – модернизированная подвеска и гибридная силовая установка последовательного типа с двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. До «сотни» обновленный L6 разгоняется за 5,4 секунды.

Кстати, накануне продажи таких машин уже начались в Беларуси – «За рулем» об этом рассказывал.