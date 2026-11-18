Универсал Lynk ＆ Co 10 GT замечен в КНР, версия на 925 сил ожидается в 2027 году

На дорогах Китая засветился новый универсал Lynk & Co – марки, входящей в структуру Geely. Ожидается, что у него появится версия мощностью 925 л.с., а продажи стартуют в 2027 году под именем Lynk & Co 10 GT.

Сейчас «десятка» в Поднебесной представлена исключительно в кузове седан. Изначально она дебютировала там в 2024-м как Z10, но спрос оказался слишком вялым: за все время продали менее 12 тысяч таких машин.

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Смена названия, обновление и гибридное исполнение поправили картину. Только в октябре 2026-го на учет в Китае поставили 3,3 тысячи таких автомобилей, а с августа 2025-го по октябрь 2026 года продажи почти достигли 60 тысяч единиц. Вдохновившись этим, Lynk & Co и решила вывести универсал на базе той же модели.

Шпионские снимки и внешность

Новый Lynk & Co 10 GT попал в объектив «фотошпионов» во время дорожных испытаний; кузов прикрыт камуфляжной пленкой. Правда, задний фонарь мгновенно выдал более практичное исполнение «десятки». В глаза бросаются слегка покатая линия крыши и спойлер со встроенным стоп-сигналом.

Lynk & Co 10 GT

Другие приметы новинки – безрамочные наружные зеркала, 5-спицевые колесные диски с необычным дизайном и выраженные объемы задних крыльев. Судя по всему, дверные ручки здесь полускрытые.

По габаритам новинка, скорее всего, повторит седан: 5050 х 1966 х 1468 мм при межосевом расстоянии 3005 мм.

Кстати, первый универсал Lynk & Co вывела на рынок в августе 2026 года – им стал 07 GT. За экстерьер отвечал Андрей Кириченко – выпускник Московского Политеха, с которым ранее выходило большое интервью.

Всего за три месяца в Китае разошлись 15,2 тысячи «семерок». Модель прочат в глобальные – есть шанс, что она доберется и до Европы.

Не исключено, что Lynk & Co 10 GT последует примеру.

Техника и цены

Силовую установку и оснащение универсала, предположительно, сделают максимально близкими к седану. Тот предлагает 15,4-дюймовый сенсорный экран, 12,7-дюймовую приборную панель и проекционный дисплей. Обогрев, вентиляция и массаж доступны всем сиденьям, а в акустике – 23 динамика.

Гибридная «десятка» с параллельной схемой несет 1,5-литровый ДВС и пару электромоторов общей мощностью 530 л.с. Тяговых батарей две на выбор – на 18,4 и 38,2 кВт·ч, а электрический пробег лежит в пределах 120-240 км по циклу CLTC. Диапазон цен такой версии – 175,8-213,8 тысячи юаней (2,18-2,65 млн рублей).

Полностью электрический Lynk & Co 10 выдает от 408 до 925 л.с. в зависимости от типа привода, а максимальное исполнение разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Батареи – на 77,2 или 95 кВт·ч, полного заряда хватает на 536-816 км. Забавно, что «старшая» комплектация восполняет заряд с 10 до 97% менее чем за 9 минут.

В Китае электрический седан продается за 183,9-249,9 тысячи юаней (2,28-3,1 млн рублей).

О новой полноприводной версии популярного в России китайского кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

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