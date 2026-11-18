Jetour представила в Китае кроссовер X70M с ценой от 815 тысяч рублей

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70M. За базовую версию просят 65 900 юаней – это примерно 815 тысяч рублей без учета скидок, всего же предложено три комплектации.

Jetour X70M

Семейство X70 в Китае – это целая линейка: X70, X70S, X70 Coupe, X70L, X70 Pro и X70 Plus. Часть моделей давно не обновляли, и постепенно их убирают с рынка.

Так вышло и с прежним X70M: последнее обновление пришлось на 2023 год, сейчас в Поднебесной его не купить. Однако Jetour неожиданно вернула название в строй, выпустив полностью новый вариант.

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Вот только под прежним именем скрывается совсем другая машина – переименованный Jetour X50. Это компактный кроссовер на базе Soueast DX5 2019 года. В Китае он не продавался, зато в России был официально представлен с ноября 2024-го по март 2026-го.

Экстерьер

По сравнению со знакомым россиянам X50 дизайн нового X70M изменился несильно. Самое заметное нововведение – более лаконичная трапециевидная решетка радиатора вместо массивной «бороды» с вертикальными ламелями.

Форму поменял и передний бампер. Правда, капот и головная оптика остались прежними. Сбоку машина почти не изменилась, если не считать новых колесных дисков.

А вот сзади перемен куда больше – по сути, ни одного прежнего элемента. Паркетник получил другой бампер, фонари и дверь багажника; номерной знак теперь размещен прямо на новом бампере.

Jetour X70M

Интерьер

Интерьер переделали незначительно. На передней консоли остался прежний моноблок, объединяющий цифровую приборную панель и сенсорный экран управления: оба дисплея диагональю 10,25 дюйма стоят под общим стеклом.

На разделительном тоннеле – знакомый селектор коробки передач и пара подстаканников. Зато рулевое колесо поставили новое.

Управление кондиционером перевели на физические кнопки вместо сенсорной панели. Глянцевый пластик на центральной консоли тоже заменили – теперь поверхность матовая.

Интерьер Jetour X70M

Габариты и техника

Прежний X70M, уже снятый с продажи, был крупнее: 4755 x 1885 x 1710 мм при колесной базе 2745 мм, да и салон предлагали в пяти– и семиместном исполнении.

Новый вариант заметно компактнее – 4400 x 1841 x 1690 мм, база составляет 2615 мм. Внутри только пять мест.

Подвеска полностью независимая: спереди McPherson, сзади многорычажная система. Клиренс – 145 мм, топливный бак вмещает 45 литров. Объем багажника в обычном положении – 398 литров, со сложенным вторым рядом – 1262 литра. Снаряженная масса машины – 1410 кг, полная – 1785 кг.

Цены, мотор и комплектации

На китайском рынке новинку предлагают в трех комплектациях. Базовая оценина в 65 900 юаней (около 815 тысяч рублей), а с максимальной скидкой цену можно снизить до 62 900 юаней – примерно 780 тысяч.

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил и 230 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой.

Уже в начальной версии есть 16-дюймовые диски, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, задние датчики парковки, галогенная оптика со светодиодными ходовыми огнями, черная ткань на креслах, передние подушки безопасности, климат-контроль и аудиосистема с четырьмя динамиками.

Две старшие версии стоят 75,9 и 80,9 тысячи юаней (0,94-1 миллион рублей), со скидками – 72,9 и 77,9 тысячи (900-965 тысяч рублей). Там с двигателем агрегатируется 6-ступенчатый робот. Расход топлива независимо от коробки – 7,4 литра на 100 километров по циклу WLTC, максимальная скорость – 185 км/ч.

Средняя комплектация вдобавок получила 17-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, полностью светодиодную оптику, отделку сидений из экокожи и камеру заднего вида. В топовой есть боковые подушки безопасности, электролюк в крыше, камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси, а также электропривод двери багажника и водительского кресла.

О другом кроссовере, который тоже недавно обновился для российского рынка, «За рулем» рассказал.

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