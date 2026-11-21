Баладжи: электрический «мини-Defender» на платформе EMA выйдет в конце 2027 года

Компактный электрический «мини-Defender» появится на рынке в конце 2027 года – об этом сообщил генеральный директор Jaguar Land Rover Баладжи. Модель встанет ступенью ниже нынешнего Defender и окажется самым доступным автомобилем в линейке британской марки.

Электрический «мини-Defender»

В основе машины – модульная EMA, рассчитанная как на полностью электрическую версию, так и на гибрид. По предварительным данным, у «мини-Defender» будет два электромотора и привод на все колеса, а длина кузова превысит 4,5 метра.

Официального имени пока нет: машина, по данным компании, находится на поздней стадии разработки. Окончательное название модели еще не утверждено.

Китайские производители, кстати, резко сокращают циклы разработки – глава марки говорил об этом отдельно. Jaguar Land Rover тоже ищет способы ускориться, однако качеством жертвовать не собирается: каждому Defender положено минимум два зимних и два летних испытательных цикла. За последние два года инженеры закрепили жесткий стандарт, общий для всех моделей семейства.

Электрический «мини-Defender»

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Из-за компоновки батареи и шасси у «мини-Defender», скорее всего, будет меньше хода подвески, чем у классического Defender. На деле это означает более скромный внедорожный потенциал.

Тем не менее глава компании обещает, что новинка сохранит фирменную проходимость и будет лидировать в своем классе.

Квадратный силуэт внедорожника отрицательно скажется на запасе хода. Зато «гены» Defender бренд сохраняет намеренно, чтобы машина не превратилась в обычный кроссовер.

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