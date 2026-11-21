Shelby Mustang GT350 1968 года в кузове кабриолет выставлен на торги

На Bring a Trailer выставили Shelby Mustang GT350 1968 года в кузове кабриолет – машину из очень небольшой серии, всего 404 экземпляра. Судя по информации The Drive, предыдущий владелец не стал держаться за заводскую комплектацию и доработал автомобиль под себя. Реставрацию провели в 2020 году; на одометре 32 тыс. миль.

Под капотом остался заводской 302-кубовый V8, однако его дополнили наддувом Paxton. Коробку тоже поменяли: вместо исходного трехступенчатого «автомата» теперь стоит пятиступенчатая «механика». Для той эпохи Paxton выглядит вполне органично, чего не скажешь о современной выхлопной системе Flowmaster. Все снятые оригинальные детали, кстати, идут вместе с лотом.

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Сам GT350 1968 года – развитие модели предыдущего года. Из чистого трек-кара он превратился в более комфортную дорожную машину: стеклопластиковый капот, встроенный задний спойлер, расширители арок и воздухозаборники на задних крыльях. При этом 302-кубовый мотор не был самым мощным у Ford – существовал еще GT500 с 428-кубовым V8. Собирали такие машины, в отличие от Cobra и ранних Shelby Mustang, не в Лос-Анджелесе на Shelby American, а на заводе A.O. Smith в Мичигане.

Зато в повседневной эксплуатации автомобиль куда дружелюбнее. В списке оснащения были гидроусилитель руля и усилитель тормозов – на этом экземпляре оба есть, – а также полноценный интерьер с отделкой «под дерево». Доработки продавца делают управление приятнее, причем их можно полностью отменить, если новый владелец захочет вернуть машину к заводскому виду.

Недавние результаты BaT показывают, что Shelby GT350 1968 года стабильно уходит за шестизначные суммы, хотя до $200 тыс. обычно не дотягивает. Более оригинальный кабриолет продали за $184 250 на Mecum в 2023 году. Теперь вопрос в том, отпугнет ли покупателей неоригинальность этого экземпляра – или они разглядят в нем улучшенный driver’s car.

О другой редкой Shelby Mustang GT350, выставленной на продажу, «За рулем» уже рассказывал.

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