В Чанша украли новый BYD Song за 2 млн рублей: семья клиента нашла машину по GPS

В китайском Чанша произошла странная история с новым BYD Song. Семья заплатила за него 155 тыс. юаней – примерно 1,9 млн рублей – и ждала автомобиль на площадке дилера, пока его мыли и тонировали. Машину готовили как подарок к 60-летию главы семьи.

Но вместо вручения ключей прозвучало неприятное: продавец сообщил, что автомобиль исчез. Покупатели и сотрудники салона сразу позвонили в полицию. Дальше – погоня: сотрудники вместе с родственниками отслеживали машину через мобильное приложение по GPS.

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Больше часа преследования, около 20 км – и автомобиль перехватили, водителя задержали. За рулем оказался молодой человек в рабочей форме с логотипом BYD. Сначала это навело на мысль, что к краже причастен кто-то из «своих».

Правда, менеджер салона эту версию быстро опроверг. По его словам, задержанный никогда не работал в дилерском центре. Форму он купил в интернете, да и цвет у нее отличался от настоящей униформы сотрудников.

В полиции добавили: у задержанного уже была судимость за угон автомобилей. Сам он, судя по всему, психически нестабилен, а машину забрал просто «чтобы удовлетворить тягу к вождению».

Дилер признал халатность. Сотрудник оставил ключ в автомобиле в зоне выдачи, когда отлучился за номерными знаками. Сама площадка, между прочим, не была оборудована ни камерами наблюдения, ни постом охраны.

О том, за какие нарушения у водителя могут навсегда забрать машину, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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