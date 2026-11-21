Avior показал фото дизельного пикапа Maxus Interstellar X 2027 модельного года

Avior выложил первую порцию снимков пикапа, который готовится к выходу на российский рынок. За новым именем, по сути, стоит машина, хорошо знакомая китайским покупателям: Maxus Interstellar X 2027 модельного года. Сама Maxus – марка британского происхождения, принадлежит концерну SAIC.

Габариты у новинки серьезные: 5500 мм в длину, 2005 мм в ширину, колесная база – 3300 мм. В основе рама, класс – полноразмерный. Но главная фишка не в размерах. Грузовой отсек здесь отделен от кабины электрической шторкой и умеет трансформироваться.

Maxus Interstellar X 2027

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Опустили стекло, раздвинули платформу – и объем вырастает до 3000 литров. Нужно везти длинномер? Пожалуйста, до 2,4 метра. А еще можно организовать спальное место и заночевать на природе, причем без палатки.

Под капотом – 2,5-литровый турбодизель SAIC мощностью 224 л.с., работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод полный, с системой ATS 3.0: водителю доступны 12 режимов под разные типы покрытия. Дорожный просвет – 240 мм.

Про подвеску разговор отдельный. Большинство пикапов довольствуются зависимой конструкцией сзади, а Interstellar X получил двухрычажную независимую и спереди, и сзади. Расчет понятен – ехать должно комфортнее.

Что именно достанется российским покупателям, включая финальный набор опций и калибровки под местные условия, раскроют в январе 2027 года. Пока – только фотографии и базовые характеристики.

О том, какие новые отечественные автомобили полюбились россиянам, «За рулем» уже рассказывал.

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