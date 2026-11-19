Эксперты прогнозируют подорожание ввоза авто из КНР и через ЕАЭС с 2027 года

С 2027 года ввозить автомобили в Россию станет труднее. Причин несколько: очередная индексация утилизационного сбора, ограничения на экспорт машин из Китая – включая требование к автопроизводителям подтверждать наличие сертифицированной сервисной сети на внешних рынках – и возможная корректировка оформления автомобилей, которые приходят через ЕАЭС.

Эксперты считают, что для локального автопрома это скорее плюс, а вот покупателю, который хочет пригнать машину из-за границы, станет сложнее.

Часть компаний, которые занимаются доставкой иномарок, уже перестала принимать заказы. Об этом рассказал Кирилл Митин, основатель международного сообщества собственников автобизнеса Kir Avto. По его словам, дело не только в сжатых сроках логистики – влияют и грядущие изменения правил экспорта и оформления.

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Что меняется в правилах ввоза

Минпромторг подготовил проект новых правил расчета и уплаты утилизационного сбора. Для машин, которые ввозят через страны ЕАЭС, предусмотрены нововведения. Если автомобиль не проходил таможенное оформление в России, сбор будут считать с учетом разницы между таможенными платежами, которые должны были быть уплачены, и фактически внесенными суммами в другой стране союза.

Для расчета планируют использовать специальный перечень средней стоимости автомобилей. Обновлять его Минпромторг намерен не реже одного раза в квартал.

По сути, схема должна уравнять условия для тех, кто ввозит машины напрямую, и тех, кто пользовался более дешевым оформлением в соседних странах ЕАЭС. На деле именно это и вызывает тревогу у импортеров: каналы, которые раньше позволяли экономить, могут закрыться.

Прогнозы продавцов и импортеров

«Новые машины точно подорожают, причем ощутимо. Самое заметное изменение будет в цене доступных машин», – уверен Кирилл Чернов, владелец группы AvtoRevizorro.

Компания занимается реализацией и обслуживанием иномарок из-за рубежа, преимущественно из Европы.

Елена Лисовская, эксперт по подбору и доставке автомобилей из-за границы, в том числе из Китая и Кореи, тоже не ждет мягкого сценария. По ее словам, «цены на импорт вырастут, а каналы через ЕАЭС планомерно закроются».

«С 1 января будет провал продаж и неминуемое подорожание», – заключила она.

Чернов полагает: автопродажи просядут, а выбор интересных предложений из параллельного импорта заметно сузится. Зато есть и другая сторона – рынок будет белеть, продавцы окажутся в равных условиях. Сейчас, по его словам, «кто ввозит честно, не может конкурировать с теми, кто пользуется занижением таможенных платежей, а покупатели больше не будут бояться доначислений: все машины будут растаможены, как положено».

Ярослав Полозов, основатель LFA Group, которая специализируется на продаже и ремонте иномарок из-за границы и преимущественно из США, придерживается схожей точки зрения.

«Подобные инструменты идут на благо экономики, а также положительно сказываются на развитии местного производства и поддержании продаж локальных брендов», – говорит он.

Правда, есть нюанс. Из-за новых правил, по словам Полозова, «умирает сегмент определенных автомобилей, включая массовые поставки восстановленных после ДТП машин с североамериканского рынка, позволявшие недорого покупать премиальные модели». А вот аудиторию, которая покупала дорогие иномарки в люксовом сегменте, подорожание с 1 января 2027 года сильно не потревожит.

«Что они стоили условно 30 млн руб., что они стоят 35 млн – владельцам таких машин по боку», – уверен эксперт.

Дмитрий Иваницкий, основатель компании «Мосподбор», занимающейся импортом иномарок из Кореи и Германии, с коллегами солидарен. По его словам, «из-за предложения Минпромторга фактически приравнять все таможни для тех, кто таможит машины из разных стран в Киргизии или Белоруссии, ценники на автомобили очень сильно вырастут».

Прогноз по конкретным моделям у него тоже жесткий.

«Скорее всего, перестанут ввозиться распространенные модели вроде BMW X5, X6, X7, а также Zeekr 8X и 9X. Мы посчитали, они подорожают на несколько миллионов», – отметил Иваницкий.

Дополнительным фактором для роста цен, уверен он, станут экспортные ограничения, инициированные в Китае.

Китай усиливает контроль экспорта

С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Автопроизводителей обяжут подтверждать возможность технического обслуживания и ремонта на сторонних рынках, а также гарантировать поставки запасных частей и расходных материалов.

Для покупателя это означает еще меньше выбора и более высокие цены – причем не только на сами машины, но и на запчасти. Полозов считает, что потребители все чаще будут сдавать старые автомобили в трейд-ин и переходить на новые модели локальной сборки с официальной гарантией завода-изготовителя.

В общем-то, картина складывается неоднозначная. Локальный автопром и рынок в целом могут выиграть от обеления и равных условий, но у тех, кто привык искать машину за рубежом, пространство для маневра сузится. И чем ближе 1 января 2027 года, тем заметнее это будет по ценникам и предложению.

О том, как сейчас ввозят машины из-за границы, «За рулем» рассказывал на примере Toyota Fortuner из ОАЭ.

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