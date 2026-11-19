Пригнать машину из-за границы станет труднее: что ждет импорт авто к 2027 году
С 2027 года ввозить автомобили в Россию станет труднее. Причин несколько: очередная индексация утилизационного сбора, ограничения на экспорт машин из Китая – включая требование к автопроизводителям подтверждать наличие сертифицированной сервисной сети на внешних рынках – и возможная корректировка оформления автомобилей, которые приходят через ЕАЭС.
Эксперты считают, что для локального автопрома это скорее плюс, а вот покупателю, который хочет пригнать машину из-за границы, станет сложнее.
Часть компаний, которые занимаются доставкой иномарок, уже перестала принимать заказы. Об этом рассказал Кирилл Митин, основатель международного сообщества собственников автобизнеса Kir Avto. По его словам, дело не только в сжатых сроках логистики – влияют и грядущие изменения правил экспорта и оформления.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Что меняется в правилах ввоза
Минпромторг подготовил проект новых правил расчета и уплаты утилизационного сбора. Для машин, которые ввозят через страны ЕАЭС, предусмотрены нововведения. Если автомобиль не проходил таможенное оформление в России, сбор будут считать с учетом разницы между таможенными платежами, которые должны были быть уплачены, и фактически внесенными суммами в другой стране союза.
Для расчета планируют использовать специальный перечень средней стоимости автомобилей. Обновлять его Минпромторг намерен не реже одного раза в квартал.
По сути, схема должна уравнять условия для тех, кто ввозит машины напрямую, и тех, кто пользовался более дешевым оформлением в соседних странах ЕАЭС. На деле именно это и вызывает тревогу у импортеров: каналы, которые раньше позволяли экономить, могут закрыться.
Прогнозы продавцов и импортеров
«Новые машины точно подорожают, причем ощутимо. Самое заметное изменение будет в цене доступных машин», – уверен Кирилл Чернов, владелец группы AvtoRevizorro.
Компания занимается реализацией и обслуживанием иномарок из-за рубежа, преимущественно из Европы.
Елена Лисовская, эксперт по подбору и доставке автомобилей из-за границы, в том числе из Китая и Кореи, тоже не ждет мягкого сценария. По ее словам, «цены на импорт вырастут, а каналы через ЕАЭС планомерно закроются».
«С 1 января будет провал продаж и неминуемое подорожание», – заключила она.
Чернов полагает: автопродажи просядут, а выбор интересных предложений из параллельного импорта заметно сузится. Зато есть и другая сторона – рынок будет белеть, продавцы окажутся в равных условиях. Сейчас, по его словам, «кто ввозит честно, не может конкурировать с теми, кто пользуется занижением таможенных платежей, а покупатели больше не будут бояться доначислений: все машины будут растаможены, как положено».
Ярослав Полозов, основатель LFA Group, которая специализируется на продаже и ремонте иномарок из-за границы и преимущественно из США, придерживается схожей точки зрения.
«Подобные инструменты идут на благо экономики, а также положительно сказываются на развитии местного производства и поддержании продаж локальных брендов», – говорит он.
Правда, есть нюанс. Из-за новых правил, по словам Полозова, «умирает сегмент определенных автомобилей, включая массовые поставки восстановленных после ДТП машин с североамериканского рынка, позволявшие недорого покупать премиальные модели». А вот аудиторию, которая покупала дорогие иномарки в люксовом сегменте, подорожание с 1 января 2027 года сильно не потревожит.
«Что они стоили условно 30 млн руб., что они стоят 35 млн – владельцам таких машин по боку», – уверен эксперт.
Дмитрий Иваницкий, основатель компании «Мосподбор», занимающейся импортом иномарок из Кореи и Германии, с коллегами солидарен. По его словам, «из-за предложения Минпромторга фактически приравнять все таможни для тех, кто таможит машины из разных стран в Киргизии или Белоруссии, ценники на автомобили очень сильно вырастут».
Прогноз по конкретным моделям у него тоже жесткий.
«Скорее всего, перестанут ввозиться распространенные модели вроде BMW X5, X6, X7, а также Zeekr 8X и 9X. Мы посчитали, они подорожают на несколько миллионов», – отметил Иваницкий.
Дополнительным фактором для роста цен, уверен он, станут экспортные ограничения, инициированные в Китае.
Китай усиливает контроль экспорта
С 1 января 2027 года Китай ужесточит требования к экспорту автомобилей. Автопроизводителей обяжут подтверждать возможность технического обслуживания и ремонта на сторонних рынках, а также гарантировать поставки запасных частей и расходных материалов.
Для покупателя это означает еще меньше выбора и более высокие цены – причем не только на сами машины, но и на запчасти. Полозов считает, что потребители все чаще будут сдавать старые автомобили в трейд-ин и переходить на новые модели локальной сборки с официальной гарантией завода-изготовителя.
В общем-то, картина складывается неоднозначная. Локальный автопром и рынок в целом могут выиграть от обеления и равных условий, но у тех, кто привык искать машину за рубежом, пространство для маневра сузится. И чем ближе 1 января 2027 года, тем заметнее это будет по ценникам и предложению.
О том, как сейчас ввозят машины из-за границы, «За рулем» рассказывал на примере Toyota Fortuner из ОАЭ.
Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026
Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.
АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.
Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.
Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».
Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.
Реклама:
ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ
АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL
ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF
ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan
- «За рулем» можно читать и в Телеграм