Kia Sorento ввозится в РФ по параллельному импорту с ценами от 4,7 млн рублей

Тем, кто при выборе семейной машины не хочет смотреть на Tenet, Haval, Geely и прочих «китайцев» в любом обличье, стоит знать: новые Kia Sorento по-прежнему попадают в Россию через параллельный импорт. Рестайлинговые кроссоверы четвертого поколения есть и в наличии, и под заказ.

Kia Sorento

Самый скромный ценник в классифайдах – у владивостокской компании: 4 700 000 рублей за новый Sorento под заказ. Под капотом – дизель 2,2 литра на 194 л. с., в паре с ним 8-ступенчатый робот и полный привод.

Еще одна фирма из Владивостока просит на 600 тыс. больше. За эти деньги привезут переднеприводную гибридную версию: бензиновый турбомотор Smartstream T-GDI объемом 1,6 литра выдает 180 сил, электродвигатель добавляет 67, суммарно получается 235 л. с.

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Прибавьте еще 100 тыс. – и перед вами 5 700 000 рублей, столько просят за Sorento из наличия в Самаре, Рязани и Миассе Челябинской области. Во всех трех городах машины одинаковые: полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 2,5 литра мощностью 179 л. с. (232 Нм) и классический 6-ступенчатый автомат.

Краснодарские продавцы выставили гибрид за 6 200 000 рублей – автомобиль пока «в пути». В Екатеринбурге и Москве в наличии минимум по одному экземпляру с турбомотором 2,5 литра на 281 л. с. (422 Нм), 8-ступенчатым роботом и полным приводом; цены – 6 600 000 и 7 650 000 рублей соответственно.

Снаружи такие Sorento узнаются по 20-дюймовым легкосплавным дискам, а внутри взгляд цепляет сдвоенный изогнутый экран. По 12,3 дюйма отдано цифровой приборке и мультимедиа со встроенной навигацией, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Гаджеты можно заряжать без проводов, для внешних устройств предусмотрен 220-вольтовый инвертор – удобно в дальних поездках. Кожаная отделка, атмосферная подсветка и спортивные педали работают на статус версии, а дополнительная шумоизоляция второго ряда ощутимо приглушает посторонние звуки.

Интерьер Kia Sorento

Передние кресла с подогревом и вентиляцией, у водительского есть память настроек, сзади тоже предусмотрен подогрев. Климат-контроль двухзонный, руль мультифункциональный, с электрорегулировками по вылету и высоте. Плюс бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

Безопасность продумана комплексно. Помимо полного набора подушек, включая подушку для колена водителя, и базовых систем вроде ABS, ESP и VSM, в комплектацию входят системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, контроль перекрестного движения сзади, помощь при выезде с парковки задним ходом и датчик усталости водителя. Есть крепления ISOFIX, датчики давления в шинах, иммобилайзер и центральный замок.

Набор оснащения при этом может слегка отличаться в зависимости от силовой установки – бензиновый мотор 2,5 литра, дизель объемом 2,2 литра или гибрид.

Ранее Sorento попал в рейтинг самых беспроблемных семиместных автомобилей и занял там пятое место с уровнем надежности 94,8%. Составили его эксперты портала WhatCar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy – они опросили несколько тысяч британских автовладельцев.

О том, как везут к нам такие машины и сколько они стоят, «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota Fortuner.

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