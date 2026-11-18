Эксперт Смирнов: Первые летающие авто могут появиться в Москве

Первые летающие автомобили в России, вероятно, начнут использовать в Москве и других городах-миллионниках. Такой прогноз дал основатель InnovaTransport Алексей Смирнов. Столица, по его мнению, давно служит удобной площадкой для транспортных экспериментов; удачный опыт затем можно переносить на регионы. Сам эксперт называет появление таких машин «вопросом времени».

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Однако одной техники здесь недостаточно. Для полетов понадобятся воздушные коридоры, понятные правила регулирования движения и системы, которые обеспечат безопасность.

«Возможно, потребуются аналоги привычных нам светофоров и других систем управления транспортными потоками, адаптированные к трехмерному движению», – отметил эксперт.

Встраивать все это в проекты развития городов, по словам Смирнова, пока рано. Сначала нужна нормативная и технологическая база – без нее инфраструктура будет преждевременной.

О том, как власти стимулируют развитие новых технологий в автопроме, «За рулем» уже рассказывал.

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