Завод BYD в Узбекистане полностью освоил производство кроссовера Yuan Up

Кроссовер Yuan Up теперь собирают на заводе BYD в Узбекистане – предприятие освоило выпуск этой доступной модели целиком. Одновременно бренд нарастил поставки электрической модификации из Китая. Новостью поделились представители марки в соцсетях.

О том, что портфель фабрики в Джизакской области скоро пополнится, заговорили еще в начале 2026 года. Официальное подтверждение пришло в августе: речь идет именно о Yuan Up. Примерно тогда же площадку посетил Иван Цао, глава BYD в Центральной Азии, – он посмотрел, как продвигается проект.

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Производство Yuan Up в Джизакской области

Точную дату запуска сборки в компании не назвали. Правда, уже в конце сентября 2026-го машину делали на месте. А в октябре выяснилось: выход гибридного Yuan Up DM-i на местный рынок отразился на электрической версии, которая поступила в продажу раньше.

Поставки полностью «зеленого» Yuan Up шли напрямую из Китая. Спрос на электромобили подогревало подорожание бензина, так что кроссоверы у дилеров разошлись стремительно. Купить машину стало возможно только под заказ.

Ждать при этом приходится до 90 дней, уточняет информационный портал Upl.

Полная мощность и извинения BYD

17 ноября BYD Uzbekistan Factory сообщила: выпуск кроссовера BYD Yuan вышел на полную мощность. Судя по всему, имеется в виду только гибридное исполнение.

Заодно в компании отчитались, что поставки полностью электрической модификации стабилизировались. Представители BYD принесли извинения за задержки и неудобства.

Кстати, само предприятие способно выпускать до 50 тысяч автомобилей в год. Сейчас с конвейера сходят три модели: кроссоверы Song Plus и Yuan Up плюс седан Chazor.

Самый высокий процент локализации – у модификации BYD Song Plus UzPride. В ее сборке применяют стекла, бамперы, подрамники, кресла, уплотнители, детали салона и другие элементы от местных производителей.

Чем отличаются гибрид и электрический Yuan Up

Габариты гибридного BYD Yuan Up DM-i – 4330 х 1830 х 1675 мм, колесная база 2620 мм, багажник вмещает 425 литров. За движение отвечает параллельный гибрид: 1,5-литровый атмосферный ДВС на 98 л.с. и электромотор мощностью 197 л.с. Привод передний. Полного заряда батареи на 18 кВт·ч хватает на 110 км электрического запаса хода по циклу NEDC. Стоимость этой версии – 266,7 млн сумов (1,83 млн рублей).

У полностью электрического Yuan Up кузов тех же размеров. На него установили двигатель на 177 л.с. и 290 Нм, до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,9 секунды. Питает машину тяговая батарея производства BYD емкостью 45,12 кВт·ч.

Полного заряда хватает на 401 км запаса хода по циклу CLTC. Цена такого Yuan Up – те же 266,7 млн сумов.

BYD Yuan Up DM-i

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