«Автостат»: продажи новых мотоциклов в России выросли на 20% в октябре

Октябрь 2026-го принес российскому рынку новых мотоциклов 2,82 тыс. проданных единиц – на 19,8% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Такие данные приводит «Автостат».

На пять марок пришлось 37% всей реализованной в середине осени новой мототехники. Первую строчку занял Regulmoto с 358 мотоциклами. Следом, уже с заметным отрывом, идут Voge (197 шт.), Motoland (186 шт.) и Racer (171 шт.). Замыкает топ-5 Sharmax – 128 единиц.

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В модельном зачете лидерство сохранил Motoland XF300: разошлось 163 мотоцикла. Далее расположились Racer RC 300 (86 шт.), Voge CU (83 шт.), Voge DS (61 шт.) и Regulmoto Sport (44 шт.).

За десять месяцев 2026 года в стране продали 54,42 тыс. новых мотоциклов – на 12% больше, чем в январе-октябре 2025-го. Рынок растет уже девятый месяц подряд; снижение, правда, фиксировали только в январе.

О том, куда идет российский авторынок, «За рулем» разбирался вместе с экспертами.

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