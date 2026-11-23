REO Trucks раскрыла подробности своего первого пикапа Runabout

Дебютную модель REO Trucks рассекретила на своем официальном сайте. Это семейство Runabout – сразу три машины на общей рамной платформе: T4X, T4C и S4C.

Разница между ними – в типе кузова. T4X – пикап с двухдверной кабиной, T4C – тот же пикап, но уже с четырьмя дверями, а S4C задуман как семейный внедорожник.

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Внешность придумал автомобильный стилист Фрэнк Стивенсон, и вышел у него явный намек на Cybertruck от Tesla. Кузов и рама сделаны из штампованной стали. Причем некоторые элементы – бамперы, дверные панели, потолочную отделку – владелец снимет обычными инструментами меньше чем за пять минут.

Цены, завод и очередь

Стартовая цена T4X – $21,5 тыс., за четырехдверный T4C просят $25 тыс., а S4C обойдется в $28,5 тыс.

Собирать Runabout будут в Техасе, вот только завод компания пока не называет. Пилотная сборка намечена на 2027 год. Первые поставки базового T4X ожидаются в конце 2028-го или в 2029-м, остальные версии подойдут позже.

Ажиотаж, впрочем, уже есть: по собственным данным REO, у нее больше 40 тыс. бронирований.

Мотор, шасси и пакет Ransom

Под капотом у всех трех модификаций – атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Точные характеристики производитель не приводит, зато говорит о расчетном ресурсе до 500 тыс. миль, то есть примерно 800 тыс. км. Дизель и электротягу в REO обещают рассмотреть в будущем.

Базовая коробка – механика, автомат пойдет за доплату. В оснащение входят подключаемый полный привод, неразрезные передний и задний мосты, гидравлический усилитель руля, задние барабанные тормоза и рессорная подвеска. На базовых версиях – стальные диски; среди опций числятся 17-дюймовые легкосплавные колеса и блокировка заднего дифференциала.

Салон покажут в 2027 году. Уже известно, что там предусмотрят физические кнопки, цифровую приборную панель, ручные регулировки сидений и дополнительные переключатели для подключения аксессуаров.

Для любителей бездорожья подготовили пакет Ransom: 17-дюймовые шины, усиленные амортизаторы, лифт-комплект с прибавкой к дорожному просвету на 2,5 дюйма и модернизированные задние рессоры. Сколько это будет стоить, не сообщается.

О том, какие рамные внедорожники и пикапы сейчас везут в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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